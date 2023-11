Der lange Weg zurück: Agu ist "jetzt definitiv eine Alternative"

Sein Comeback beim SV Werder Bremen ließ ein Jahr lang auf sich warten: Nun macht Felix Agu die nächsten Schritte.

Das letzte Mal, dass Felix Agu in der Bundesliga zu mehr als 30 Minuten Einsatzzeit gekommen ist, liegt über zweieinhalb Jahre zurück: am 10. April 2021 war das, beim 1:4 des SV Werder Bremen in Leipzig. Seitdem ist viel passiert, kurz darauf stieg der Klub in die 2. Liga ab - und nach dem Wiederaufstieg kam Agu in der vergangenen Saison auf gerade mal drei Einwechslungen und insgesamt 46 Minuten Spielzeit. Eine Patellasehnen-Verletzung setzte den 24-Jährigen ein ganzes Jahr lang außer Gefecht.

365 Tage nach seinem vorherigen Bundesliga-Einsatz am 28. Oktober 2022 gegen Hertha BSC gab der Außenbahnspieler vor einem Monat beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin zunächst ein einminütiges Comeback und wurde nun am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (0:3) bereits nach 56 Minuten für Eigentorschütze Olivier Deman eingewechselt. Es waren die nächsten Schritte auf seinem langen Weg zurück: "Man merkt bei Felix, dass er körperlich auf einem immer besseren Stand ist", erklärt Leiter Profifußball Clemens Fritz: "Er hat in der Reha wirklich viel gearbeitet, fühlt sich aktuell stabil und es ist schön, dass er wieder da ist."

Agu und die Weiser-Lücke

Agu erweitert das Bremer Repertoire mit seiner Vielseitigkeit doppelt, weil er auf beiden Außenbahnen als Schienenspieler einsetzbar ist, "je nachdem, wo wir Bedarf haben", sagt Fritz. Zwar verweist der 42-Jährige auf die Konkurrenzsituation bei Werder, links wie rechts: "Aber er ist jetzt definitiv eine Alternative." Während Deman auch durch Anthony Jung vertreten werden kann, besteht gerade hinter Mitchell Weiser über die rechte Bahn eine Vakanz im Kader.

Die über die aktuelle Saison hinaus noch größer zu werden droht, da Weiser seinen auslaufenden Vertrag bislang noch nicht verlängerte, sondern die Entwicklung bei Werder weiterhin abwarten will, wie er der "Deichstube" sagte: "Ich zögere, weil ich ambitioniert bin und vom Verein das Gefühl haben will, dass man größere Ziele als den Klassenerhalt hat. Auf dieses Signal warte ich." Umso wichtiger, dass mit Agu nun ein weiterer Spieler für diese Position zurück ist. Fritz sieht sowohl offensive wie defensive Vorzüge beim Comebacker: "Felix kann mit seinem Tempo an der Linie entlanggehen und dadurch Einfluss haben, aber er ist auch jemand, der in den Zweikämpfen immer dran ist."

Fritz über Groß: "Da gibt es keine Fragezeichen"

Nach aktuellem Stand läuft auch der Vertrag von Christian Groß im Sommer aus. Aufgrund anhaltender Wadenprobleme ist der mit 34 Jahren älteste Spieler des Bremer Kaders seit fast acht Wochen ohne Einsatz, stand gegen Leverkusen aber erstmals wieder im Kader. An der bedeutenden Rolle des Profis für Werder lässt Fritz jedenfalls keine Zweifel: "Man darf nicht vergessen, dass er länger raus war. Er kann auch noch nicht bei 100 Prozent sein, aber er ist ein unheimlich wichtiger Spieler und das weiß er auch. Da gibt es überhaupt keine Fragezeichen." Eine Vertragsverlängerung oder andere Perspektiven im Verein sollen jedoch erst im nächsten Jahr zum Thema werden.