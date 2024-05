Der Kapitän bleibt: Schaffer verlängert bei Jeddeloh II

Auch wenn noch nicht feststeht, in wecher Liga der SSV Jeddeloh in der kommenden Saison spielen wird, hatte der Tabellen-14. der Regionalliga Nord positive Neuigkeiten in Bezug auf die neue Spieltzeit zu verkünden. Mit Bastian Schaffer hat ein Leistungsträger seinen Vertrag ligaunabhängig um ein weiteres Jahr verlängert. "Hier zu spielen, ist für mich eine Herzensangelegenheit", stellt Schaffer klar. Jeddelohs Sportlicher Leiter Olaf Blancke betont derweil die Wichtigkeit der Verlängerung: "Als Kapitän und Führungsspieler wollten wir ihn unbedingt halten."