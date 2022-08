Der Fußball-TV-Plan 2022/23: Wer was live zeigt und was es kostet

Auch in der neuen Saison gibt es wieder Änderungen an den Fußball-TV-Rechten. Wer zeigt 2022/23 was? Ein Überblick über die wichtigsten Wettbewerbe.

Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, Europa League - wo sind die Spiele 2022/23 live im TV zu sehen? imago images/picture alliance (3)