Der Eine aus 1025: Wer wird eChampions League-Sieger?

Beim eChampions League-Finale wird am Freitag in Stockholm die europäische FIFA 22-Krone vergeben. Das Teilnehmerfeld besteht zur Hälfte aus deutschen Profis.

1025 teilnahmeberechtigte Spieler hatten im Dezember ihre Reise in Richtung des großen eChampions League-Finals angetreten. Nur für acht von ihnen führt der Weg tatsächlich ein zweites Mal nach Stockholm, wo am Freitag in der Space Arena der Sieger der virtuellen Königsklasse in FIFA 22 gekürt wird.

Wiederum vier der acht Finalisten sind deutsche Profis: Umut 'Umut' Gültekin von RB Leipzig, Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad vom SV Werder Bremen, Deniel 'Denii_10' Mutic vom 1. FC Heidenheim und die große Überraschung Noah-Laurin 'Snakez' Bartsch vom VfL Bochum greifen nach dem eChampions League-Titel.

'Snakez' vom Ausscheiden ins große Finale

Gerade die Geschichte von 'Snakez' ist eine besondere: Der Bochumer Nachwuchsspieler war überhaupt nur durch den Ausschluss russischer Spieler von der FIFA 22 Global Series (FGS) per Nachrückverfahren in die K.o.-Phase gelangt. Nun steht er im Finale, wo er erneut als großer Außenseiter gilt.

In der Vorschlussrunde musste der 19-Jährige zunächst ein deutliches 1:4 gegen den Argentinier Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba hinnehmen, ehe vier Siege im Lower Bracket doch noch den Finaleinzug bedeuteten. Bei einem Triumph würde 'Snakez' die Nachfolge von Oliver 'OliverPN' Provstgaard Nielsen antreten.

Teilnehmerfeld mit stattlicher Titelsammlung

Der bis dato weitgehend unbekannte Däne hatte sich im vergangenen Jahr völlig unverhofft den eChampions League-Titel in FIFA 21 gesichert, Bartschs Gewinn wäre eine Sensation ähnlichen Ausmaßes. Die finale Hürde ist allerdings hoch, denn nicht nur die Konkurrenz unter den Landsmännern ist gigantisch.

Mit besagtem 'Nicolas99FC', Donovan 'Tekkz' Hunt, Matias 'matiasbonanno99' Bonanno und Roee 'Feldman' Feldman ist die zweite Hälfte des Teilnehmerfelds hochkarätig besetzt. Deutsche Meister, FIFAe Club World Cup-Sieger, FGS Masters Cup-Sieger und TOTS-Cup-Sieger vereinen das Finale.

'Tekkz': "Muss in absoluter Bestform sein"

Der Abschluss der eChampions League soll zum ersten ganz großen Highlight der FIFA 22-Saison werden. Gleichzeitig dient es als Appetitmacher für das Champions-League-Finale auf dem realen Rasen zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid einen Tag später.

"Es ist eines der wichtigsten Turniere im Kalender der FIFA Global Series, daher kann ich den Anpfiff kaum noch erwarten. Wir haben einen weiten Weg hinter uns, der erste Qualifier war ja schon im Dezember. Wenn ich den Titel holen will, muss ich in absoluter Bestform sein", meinte 'Tekkz' im Vorfeld.

280.000 US-Dollar werden ausgeschüttet

Über den Ruhm des eChampions-League-Titels hinaus konkurrieren die acht Finalisten auch um ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 280.000 US-Dollar - allein 75.000 US-Dollar streicht der Sieger ein. Zudem werden die besten drei Spieler mit einem Platz in den Play-offs zum FIFAe World Cup 2022 belohnt.

Während des Rahmenprogramms soll eine Reihe von Showmatches für Unterhaltung sorgen. Mit ehemaligen Weltklasse-Fußballern: Ashley Cole, Kaka, Henrik Larsson und Fernando Morientes wagen sich an die Controller. Das Finale dieses Mini-Turniers wird direkt vor dem Anstoß des eChampions League-Grand Finals übertragen.

Apropos Übertragung: Die ersten Partien des Double-Elimination-Brackets beginnen am Freitag um 13.15 Uhr, die Finalrunde kann live auf dem Twitch-Kanal von EA SPORTS FIFA und auf dem YouTube-Kanal der UEFA verfolgt werden. Zuschauern mit verbundenen EA- und Twitch-Konten werden Boni zur Verfügung gestellt.