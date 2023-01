Der DFB bestraft den BVB erneut

Das DFB-Sportgericht hat eine weitere Geldstrafe gegen Borussia Dortmund ausgesprochen. Diesmal geht es um Vorfälle im DFB-Pokal.

Fan-Vergehen kosteten den BVB in dieser Saison schon mehrfach Geld. IMAGO/Kirchner-Media

Auch Borussia Dortmund bekommt finanziell zu spüren, dass die Stadien in Deutschland nach der Corona-Pandemie wieder voll sind. Allerdings nicht nur auf der Einnahmen-, sondern auch auf der Ausgabeseite. Am Mittwochvormittag sprach das DFB-Sportgericht erneut eine Geldstrafe gegen den BVB aus.

Im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wurde der BVB mit einer Strafzahlung in Höhe von 15.000 Euro belegt. Das damit geahndete "unsportliche Verhalten seiner Anhänger" betrifft die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am 19. Oktober 2022 bei Hannover 96.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten Fans der Borussia nach Verbandsangaben mindestens 15 bengalische Feuer abgebrannt. Und weil das DFB-Sportgericht in der Regel pro gezündetem pyrotechnischen Gegenstand 1000 Euro berechnet, summiert sich die Strafe auf besagte 15.000 Euro.

Ein Drittel der Summe darf der BVB für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Mai 2023 nachzuweisen wäre. Noch haben die Dortmunder dem Urteil nicht zugestimmt, zumindest schreibt der Verband noch nichts von dessen Rechtskräftigkeit.

BVB schon bei rund 75.000 Euro in dieser Saison

Die Dortmunder, die damals in Hannover einen 2:0-Erfolg feierten und im Achtelfinale am Mittwoch, 8. Februar, um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) beim VfL Bochum antreten müssen, erhielten damit im neuen Jahr bereits die zweite fünfstellige Rechnung aus Frankfurt am Main.

Erst in der vergangenen Woche waren sie zu einer Geldstrafe über 49.000 Euro verurteilt worden, weil Anhänger im Revierderby gegen den FC Schalke 04 im September massiv Pyrotechnik gezündet hatten. Rechnet man dazu noch eine kurz zuvor verhängte eine 1000-Euro-Geldstrafe sowie die Strafen, die für Vergehen bei Drittligaspielen der zweiten Mannschaft ausgesprochen worden waren, kommt der BVB in dieser Saison bereits auf eine Gesamtsumme von rund 75.000 Euro.