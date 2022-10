"Der beste Sohlenspieler": Choupo-Moting macht Werbung in eigener Sache

Erstmals seit dem 30. April stand Eric Maxim Choupo-Moting beim 5:0 des FC Bayern gegen den SC Freiburg in der Bundesliga in der Startelf der Münchner - und hinterließ gleich einen bleibenden Eindruck.

"Ein unfassbar gutes Tor, das ist sehr schwer zu erzielen", lobte Julian Nagelsmann bei DAZN das zwischenzeitliche 2:0, das Choupo-Moting gegen die Breisgauer in der ersten Hälfte markierte hatte. "Ich habe gespürt, dass Ginter an mir dran ist, habe dann angetäuscht und dann geschossen", beschrieb der 33-Jährige den in klassischer Stürmermanier erzielten Treffer in der 33. Minute.

Nagelsmann: "Extrem guter Zielspieler"

Dabei war das Tor längst nicht Choupo-Motings einzige gute Tat in der Offensive. So bereitete er bereits das 1:0 der Münchner maßgeblich mit vor, indem er Alphonso Davies mit einem klugen Pass auf der linken Seite in Flankenposition brachte. Und beim 3:0 von Leroy Sané fungierte er nach Doppelpass per Sohle sogar als direkter Assistgeber.

"Ich sage es heute immer wieder, dass er in meinen Augen der beste Sohlenspieler ist. Er kann den Ball unglaublich gut festmachen und mit der Sohle spielen. Er hat natürlich ein super Spiel gemacht heute", lobte Teamkollege Serge Gnabry.

Das sah auch der Coach nicht anders. "Choupo hat es sehr, sehr gut gemacht, ein extrem guter Zielspieler vorne", konstatierte Nagelsmann, der dem Stürmer obendrein eine gute Form bescheinigt: "Choupo war letztes Jahr lange weg, hat viele Wochen verpasst durch verschiedenste Dinge. Er hat sich jetzt gut rangekämpft und hat, finde ich, jetzt eine Phase gehabt von vier Wochen, in denen er sehr gut trainiert hat. Und er hat heute auch top gespielt. Er ist ein Zielspieler, der medial bei uns oft vermisst wird und wir sind sehr froh darüber, dass wir haben."

Choupo-Moting will weiter "viel spielen"

Choupo-Moting selbst zeigte sich sehr zufrieden mit der Teamleistung und untermauerte darüber durchaus den Anspruch, öfter zu spielen als dies zuletzt der Fall gewesen war. "Ich versuche, jeden Tag im Training Gas zu geben und das sehen die Jungs. Ich weiß, was ich kann und dass ich der Mannschaft helfen kann. Das weiß der Julian, dass ich das so sehe und das habe ich ihm auch gesagt. Umso schöner, dass es heute geklappt hat und natürlich möchte ich weiter viel spielen und Erfolg mit der Mannschaft haben", so der gebürtige Hamburger.

Zumindest indirekt deutete Nagelsmann sogar an, dass ein weiterer Startelfeinsatz für Choupo-Moting auch am kommenden Mittwoch im Pokalspiel in Augsburg (20.45 Uhr) alles andere als eine Überraschung wäre: "Wir haben ja auch noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn er so spielt, dann wird er auch am Mittwoch spielen."