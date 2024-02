Der BAK holt auch noch Kayan

Als späte Neuverpflichtungen stößt mit dem 23-jährigen Semih Kayan ein weiterer Akteur zum Berliner AK. Der Deutsch-Türke kommt vom türkischen Drittligisten Pazarspor. Ausgebildet beim 1.FC Köln, wechselte der Angreifer in der letzten Jugendsaison zu Alemannia Aachen und wurde anschließend bei Pendikspor in der Türkei Profi. In der Coronasaison spielte der ehemalige türkische U-16-Nationalspieler bei Optik Rathenow. Danach folgten Stationen bei Ofspor und Ankara Demirspor.