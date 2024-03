Demirovics Déjà-vu: Die schnellsten 5:0-Führungen der Bundesliga-Historie

Augsburg wie im Rausch, Auflösungserscheinungen bei Darmstadt: Der FCA nahm am 24. Spieltag die Lilien schon in der ersten halben Stunde mit fünf Treffern auseinander. Das gab es in der Bundesliga-Historie erst zum vierten Mal.

Von Anfang an war der Wurm drin bei den Lilien - und das gewaltig. 61 Sekunden waren gespielt an diesem 24. Spieltag, da leitete ein krasser Fehlpass von Jannik Müller die frühe Führung für die Gäste aus Augsburg ein. Es war der Auftakt eines Darmstädter Fehlerfestivals, das schon bald historische Züge annehmen sollte.

12. Minute: 2:0 Augsburg nach einem Ballverlust von Klaus Gjasula. 20. Minute: 3:0 Augsburg nach einem katastrophalen Fehlpass von erneut Gjasula. 24. Minute: 4:0 Augsburg nach dem nächsten Bock, dieses Mal von Emir Karic. 29. Minute: 5:0 Augsburg, das die Auflösungserscheinungen bei Schlusslicht Darmstadt gnadenlos bestrafte.

5:0 nach einer halben Stunde: Nur zwei Teams schneller

Eine 5:0-Führung nach den ersten 30 gespielten Minuten - das war in der 61-jährigen Historie der Bundesliga zuvor nur dreimal passiert. Für den Rekord für die schnellste 5:0-Führung in einem Spiel reichte es für die Fuggerstädter allerdings nicht.

Diesen teilen sich zwei Partien, in denen jeweils bereits in der 25. Minute der fünfte Treffer fiel: Der SC Freiburg nahm am 14. Spieltag der Saison 2021/22 auswärts Borussia Mönchengladbach in kürzester Zeit auseinander (6:0). Die Fohlen waren aber auch schon mal auf der anderen Seite des Spektrums. Am 8. Spieltag der Saison 1984/85 gelang der Borussia gegen Eintracht Braunschweig ebenfalls in der 25. Minute das 5:0 auf dem Weg zu einem 10:0-Heimsieg.

Der dritte Fall einer 5:0-Führung nach einer halben Stunde in der Bundesliga-Geschichte geht auf das Konto des Karlsruher SC, der am 5. Spieltag der Saison 1964/65 gegen Eintracht Frankfurt in der 30. Minute den fünften Treffer des Tages besorgte und am Ende 7:0 gewann.

Demirovic: Der doppelte Rekordmann

Diese Besonderheit in der Geschichte des Oberhauses ist für einen Mann fast schon keine mehr: Ermedin Demirovic kennt sich mit schnellen 5:0-Führungen bestens aus. Für Augsburg steuerte er am Samstag zwei Treffer gegen die Lilien bei - und auch beim Kantersieg der Freiburger in Gladbach 2021/22 stand der Stürmer für das Siegerteam auf dem Platz.

Demirovic startete damals in der Sturmspitze der Breisgauer, blieb in knapp 74 Minuten Einsatzzeit aber ohne eigenen Treffer. Nun bekam er in Darmstadt einiges an Schützenhilfe.