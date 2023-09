Demirovic: "Bis vor einer Woche hat jeder gesagt: 'Boah, Augsburg spielt richtig gut'"

Nachdem auch gegen Bochum kein Sieg gelang, teilen Spieler des FC Augsburg merkwürdige Beobachtungen.

Es bleibt alles beim Alten in Augsburg: Der FCA kann auch gegen Bochum keinen Befreiungsschlag feiern, spielerisch geht wenig zusammen, Unterhaltung wird immerhin in Form von ein paar Toren geboten - und hinterher ist eigentlich alles ganz okay so weit.

Man darf nicht immer die negativen Dinge sehen. Phillip Tietz

Anders ließ sich nicht zusammenfassen, was die Augsburger Profis in den Katakomben der WWK-Arena am späten Samstagnachmittag so von sich gaben. "Wir sind ungeschlagen", stellt Startelfdebütant Phillip Tietz nach dem zweiten Heimauftritt zum Beispiel fest und hatte natürlich Recht, zumindest in dieser Saison. "Das sollte uns Mut machen. Man darf nicht immer die negativen Dinge sehen." Keine Sorge, das macht in der Mannschaft auch keiner.

In den ersten beiden Saisonspielen, als der FCA nach 1:3-Rückstand ein Last-Minute-4:4 gegen Gladbach hingenommen und anschließend beim 1:3 in München eine halbe Stunde lang gut mitgehalten hatte, habe die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen angeblich gezeigt, "dass wir gut Fußball spielen können", findet Torhüter Finn Dahmen und lehnt sich damit weit aus dem Fenster, wird aber noch getoppt von seinem Kapitän: "Bis vor einer Woche hat jeder gesagt: 'Boah, Augsburg spielt richtig gut'", behauptet Ermedin Demirovic. "Jetzt nach dem 2:2 gegen Bochum dreht es jeder wieder, dass es schlecht ist."

Demirovic bleibt positiv: "Kleinigkeiten abstellen"

Schlecht war am Samstag nur das Ergebnis nicht, immerhin reichte es am Ende zu einem Punkt, wobei sich tatsächlich noch die Augsburger darüber ärgerten, nicht gewonnen zu haben. Spielerisch war wieder einmal gar nichts gelungen, was aber ohnehin so einkalkuliert worden war. "Wir haben etwas tiefer gestanden, Bochumer hatte mehr den Ball", erklärt Trainer Enrico Maaßen. "Das war ganz klar der Plan." Gegen einen Abstiegskonkurrenten. Zu Hause.

Unterm Strich stehen nach vier Pflichtspielen das Pokalaus und zwei Punkte in der Liga, nach der Länderspielpause geht es nach Leipzig. "Wir gehen positiv an die Sache heran", versichert Demirovic. "Wir schießen genug Tore, sind gut in den Zweikämpfen. Wenn wir Kleinigkeiten abstellen wie die Gegentore, wird es bergauf gehen."