"Definitiv zufrieden": Fehlt Regensburg der Biss im Aufstiegsrennen?

Am Samstag sicherte sich Jahn Regensburg mit einer biederen Leistung beim 1:1 gegen Viktoria Köln den Relegationsplatz, verpasste aber den Sprung auf Platz zwei. Trainer Joe Enochs war trotzdem zufrieden mit dem Punkt und blickt positiv auf das Saisonfinale.

"Wir sind keine Spitzenmannschaft, die irgendwo hinfährt und eine Mannschaft auseinandernimmt", stapelte Jahn-Trainer Joe Enochs am Mikrofon von MagentaSport gewohnt tief, "mit dem Auftritt der Jungs bin ich daher komplett einverstanden." Zuvor waren seine Regensburger im vorletzten Saisonspiel bei Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Zum fünften Mal in Folge blieb der Jahn ohne Sieg (drei Remis, zwei Niederlagen) und verpasste es, den Druck auf Preußen Münster, Konkurrent um den direkten Aufstieg, hoch zu halten.

Es war ein verhaltener, fast schon blutleerer Auftritt der Oberpfälzer, die das Spiel am Kölner Höhenberg zwar über weite Strecken dominierten, ohne dabei jedoch auch nur den Hauch von Torgefahr zu erzeugen. "Köln stand sehr tief gestaffelt, es war schwer, dagegen Torchancen herauszuspielen", analysierte Enochs im Nachgang. Jonas Bauers Führungstor in der 22. Minute resultierte aus einem Torwartfehler nach dem ersten Torschuss des Jahn.

In der zweiten Halbzeit mussten wir überlegen, wie viel Risiko wir gehen. Joe Enochs über die verhaltene Spielweise seiner Regensburger

Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nur acht Minuten später markierte Köln mit dem ersten Angriff den Ausgleich - per Slapstick-Tor: Eine Flanke prallte vom Regensburger Oscar Schönfelder unkontrolliert in die Strafraummitte, wo Simon Handle eigentlich am Tor vorbei zielte. Zuvor hatten sich die Verteidiger Louis Breunig und Robin Ziegele über den Haufen gerannt, und so sprang der Ball vom Schienbein des neben dem Pfosten liegenden Ziegele unglücklich ins eigene Netz.

Das Regensburg danach nicht mehr gefährlich aufkam, wollte Enochs als taktischen Plan verstanden wissen: "In der zweiten Halbzeit mussten wir überlegen, wie viel Risiko wir gehen. Ein Konter, und das kann in einer Niederlage enden." Mit dem Remis sei er "definitiv zufrieden". Auch Bauer wollte der Mannschaft keinen Vorwurf machen: "Von der Leistung her hat es eigentlich ganz gut geklappt, aber leider halt ohne drei Punkte."

Enochs attestiert "Wahnsinnsleistung"

Dieses Schönreden der Leistung am Mikrofon - davon, dass Regensburg "mit aller Macht nach vorne gespielt" (Enochs) bzw. sich "am Schluss in alles reingehauen" habe (Bauer) war auf dem Feld nur wenig zu sehen - hatte jedoch einen Grund: Durch den Punkt in Köln hat der Jahn nun Relegationsplatz drei sicher, hat also den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga in der eigenen Hand. Dabei spielte den Oberpfälzern in die Karten, dass am Freitagabend Rot-Weiss Essen gegen den TSV 1860 München mit 0:1 verlor und sich damit selbst aus dem Aufstiegsrennen nahm.

Von einer "Wahnsinnsleistung" über 37. Spieltage sprach Enochs daher : "Wir sind unter den ersten drei Mannschaften in der Liga, das ist top! Deshalb nehmen wir den Punkt zu 100 % mit." Und Bauer pflichtete seinem Trainer bei: "Hätte das wer vor der Saison gesagt, dann wäre es überragend gewesen. Mit dem Punkt müssen wir leben."

Polster von 12 Punkten wird zu Rückstand von 11 Zählern

Sicherlich, nach dem Abstieg aus Liga zwei im vergangenen Sommer musste der Jahn einen personellen Megaumbruch verkraften: 22 Spieler verließen den Verein, 18 Neuzugänge wurden verpflichtet. Lediglich Alexander Weidinger, Konrad Faber, Benedikt Saller und Christian Viet blieben dem Jahn treu, zudem konnte Oscar Schönfelder nach einer Leihe fest verpflichtet werden.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass sich Regensburg zum Herbstmeister der 3. Liga krönte und zum Jahreswechsel als Tabellenerster ein Polster von zwölf Punkten auf den Relegationsplatz hatte. Der direkte Wiederaufstieg schien beinahe schon beschlossene Sache zu sein.

Im Jahr 2024 holte der Jahn jedoch nur noch 18 Punkte (vier Siege, sechs Remis) und verlor ganze siebenmal. In der Rückrundentabelle steht der Klub nur auf Rang 13, der Rückstand auf Platz eins beträgt mittlerweile elf Zähler. Der Kopf habe "schon ein bisschen" mitgespielt, gab Bauer nach der Partie in Köln daher zu. "Wenn man in den letzten Wochen immer wieder auf die Schnauze fliegt, dann tut das natürlich weh".

Regensburg kann Münsters Patzer nicht nutzen

Dass Regensburg auch bei der Vikoria, für die es als Tabellen-13. sportlich um nichts mehr ging, einen Dreier verpasste, wurde durch Münsters 0:2-Niederlage in Verl am Sonntag gleich doppelt bitter. Mit einem Sieg wäre der Jahn in dieser Konstellation wieder auf Rang zwei gesprungen und hätte am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Saarbrücken vor eigenem Publikum den direkten Aufstieg klar machen können, der Umweg über die Relegation wäre vermieden worden.

Doch so - abseits aller Konjunktive - ist Regensburg am nächsten Samstag (alle Spiele parallel ab 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) neben der eigenen Leistung auch noch darauf angewiesen, dass Münster zuhause gegen Unterhaching nicht gewinnt. Einen Punkt liegt der Jahn vor dem Saisonfinale hinter den Preußen, die Tordifferenz spricht zudem für die Adler aus Münster.

Wir glauben natürlich noch zu 100% daran, dass wir es direkt schaffen können. Jonas Bauer über die Aufstiegshoffnungen des Jahn

"Wir glauben natürlich noch zu 100 % daran, dass wir es direkt schaffen können", gibt Bauer die Hoffnung noch nicht auf. "Es gilt erstmal, gegen Saarbrücken das Spiel zu gewinnen und dann schauen wir, was dabei herauskommt. Wenn es dann die Relegation ist, dann ist es so." Auch Enochs ist weiter zuversichtlich: "Wir haben noch ein Spiel und versuchen, das zu wuppen." Wenn es sein müsse, dann werde er das Team aber gut auf die Relegation vorbereiten - als Gegner kommen dabei Wehen Wiesbaden (aktuell 16. der 2. Bundesliga) oder Hansa Rostock (derzeit 17.) in Frage.

Doch erstmal gelte es, die Köpfe freizubekommen und zu regenerieren, so der 52-Jährige. Ab Dienstag bereite er sein Team dann auf den 1. FC Saarbrücken vor. Dabei muss er neben Konrad Faber, der in Köln seine 5. Gelbe Karte sah, auch auf Kapitän Andreas Geipl verzichten. Der Routinier fehlt ebenfalls gelbgesperrt, bei der Viktoria sah er für einen Ellbogeneinsatz bereits die 15. (!) Verwarnung in der laufenden Saison. Zumindest in dieser Statistik ist der Jahn damit Spitze in Liga 3.