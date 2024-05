Direkter Durchmarsch in die 2. Liga: Ulm ist der siebte Klub

2013/14: RB Leipzig

Durch einen 5:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken feierte RB Leipzig Anfang Mai den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Erst ein Jahr zuvor war das von Red Bull ins Leben gerufene und finanzierte Fußball-Projekt in die 3. Liga aufgestiegen. Dort ging es nach zwei Jahren weiter in die Bundesliga und später in die Champions League. IMAGO/motivio