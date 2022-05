Definitiv: Gravenberch kommt für fünf Jahre zum FC Bayern

Ryan Gravenberch wird Bayern-Profi. In der kommenden Woche soll der Medizincheck über die Bühne gehen.

Der Transfer ist ausgehandelt. Nach der üblichen medizinischen Untersuchung in der kommenden Woche muss lediglich noch der formale Akt der beiderseitigen Ratifizierung vollzogen werden, dann wird Ryan Gravenberch (20) von Ajax Amsterdam in den Lizenzspielerkader des FC Bayern München überwechseln. Er wird einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Die Münchner überweisen für den Mittelfeldspieler, der noch bis 2023 an den Meister der Niederlande gebunden war, zunächst 18,5 Millionen Euro, Boni können dazukommen.

Der am 16. Mai 20 Jahre alt gewordene Gravenberch bestritt für Ajax bislang 20 Europapokalspiele (1 Tor), davon 14 Partien in der Champions League. Sämtliche Europapokalspiele absolvierte er übrigens von Beginn an. In der Eredivisie lief er bislang 72-mal für Ajax auf (7 Tore). Dazu kommen 44 Zweitligaspiele (8 Tore) für Jong Ajax. Sein Pflichtspieldebüt für die Profis gab er im September 2018 mit erst 16 Jahren.

In der Nationalelf lief er bislang zehnmal auf (1 Tor), auch bei der EM kam er zweimal zum Einsatz. Sein Debüt gab er im März 2021.

Gravenberch ist nach Noussair Mazraoui (24) der zweite aktuelle Ajax-Profi, der vom 1. Juli an beim deutschen Rekordmeister angestellt ist. Der Rechtsverteidiger kostet keine Ablöse, sein Vertrag lief aus.