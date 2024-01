Davies: "Bin der Erwartungshaltung im Großen und Ganzen gerecht geworden"

Die Verletzungen beim FC Bayern spülten Alphonso Davies beim 3:2-Sieg in Augsburg zurück in die Startelf, erstmals in dieser Saison traf der Kanadier sogar. Der kicker beleuchtet in einer großen Story (Printausgabe vom Montag) den sportlichen Rückschritt in seiner Entwicklung, auch der Spieler selbst äußert sich.

Der steile Aufstieg des 23-Jährigen begann in der Spielzeit 2019/20, die mit dem Triple-Gewinn für den FC Bayern endete. "Die Saison 2019/20 war eine ganz besondere, nicht nur für mich, sondern für den gesamten Klub. Es war wie ein Traum, alle waren euphorisiert. Als junger Spieler so eine Saison zu erleben und das Triple zu gewinnen, war natürlich unglaublich", erinnert sich Davies an diese Zeit.

Doch von diesem dynamischen Linksverteidiger gab es in den vergangenen Monaten immer weniger zu sehen. Davies spielte - bis zum Samstag - ineffizient in der Offensive und mit Fehlern in der Defensive, die wie gegen Werder Bremen vor einer Woche in Gegentoren und Niederlagen oder Punktverlusten mündeten.

Meine Spielweise hat sich verändert. Etwas weniger Tricks, etwas weniger Dribblings, etwas weniger Risiko. Alphonso Davies

Davies sieht es differenziert: "2020 hatte mich noch niemand so wirklich auf dem Zettel, ich war ein relativ unbeschriebenes Blatt und habe abgeliefert. Danach war die Erwartungshaltung an mich natürlich größer." Seine Einschätzung lautet: "Ich denke, dass ich dieser im Großen und Ganzen auch gerecht geworden bin, aber natürlich nicht immer, nicht in jedem Spiel. Es gibt nur sehr wenige Spieler, die das während ihrer Karriere wirklich immer schaffen."

Vielmehr verweist der einst vom Außenstürmer zum Linksverteidiger umfunktionierte Kanadier auf eine Umstellung in seinem Spiel: "Meine Spielweise hat sich seitdem ein wenig verändert. Etwas weniger Tricks, etwas weniger Dribblings, etwas weniger Risiko. Dafür verstehe ich heute andere Dinge besser als vor vier Jahren, habe heute natürlich mehr Erfahrung. Aber ich bin immer noch jung, möchte weiter dazulernen und mich verbessern."

Wechsel zu Real Madrid? Davies hält sich bedeckt

Im Verein glauben zumindest einige der Entscheider, die Vertragssituation belaste Davies. Bis 2025 ist er an den Rekordmeister gebunden, sein Berater kokettiert mit Real Madrid. Spätestens im Sommer heißt es daher: verlängern oder verkaufen. Davies hält sich weitgehend bedeckt, sagt nur: "Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich spiele in einer unglaublichen Mannschaft, bei einem der absoluten Top-Vereine Europas. Ich bleibe fokussiert und gebe alles für die Mannschaft und unsere Fans."

Lesen Sie in der großen kicker-Story über Davies in der Printausgabe am Montag (und hier im eMagazine) außerdem, wie Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus Davies einschätzt, was Trainer Thomas Tuchel sagt und wie Davies im Vergleich zu den Leverkusenern Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong abschneidet.