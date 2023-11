Dauerläufer Hartel ist effektiv wie nie zuvor

Die kleine Trophäe, die der DFB an den "Man oft he Match" in Pokalspielen vergibt, war noch keine drei Tage alt, als Marcel Hartel schon wieder zur entscheidenden Figur des FC St. Pauli aufgestiegen ist. Der 27-jährige Mittelfeldmann unterstrich in Elversberg einmal mehr seine Topform.

Dem Tor und der Vorlage beim 2:1-Pokalsieg nach Verlängerung plus 18,3 gelaufener Kilometer am Dienstag gegen Schalke folgte der nächste starke Auftritt des gebürtigen Kölners beim 2:0 im Saarland: Johannes Eggesteins Führungstor bereitete Hartel mit einer punktgenauen Ecke vor, den Endstand besorgte er mit einem Traumtor selbst. Sechs Tore und sechs Vorlagen stehen nun bereits in seiner Scorerbilanz, auch im laufenden Pokalwettbewerb hat er bereits zwei Treffer erzielt - laufstark war der Ex-Bielefelder schon immer, die Hamburger aber erleben derzeit auch den effektivsten Hartel aller Zeiten.

Der Mittelfeldmotor registriert den eigenen Stellenwert, ordnet aber auch ein, dass ihm das funktionierende Gebilde und die Art, wie Fabian Hürzeler Fußball spielen lässt, entgegen kommen. "Wir performen aktuell als Gruppe sehr gut und so hat jeder Einzelne, auch ich, dann das Selbstvertrauen. Tore schießen und Assists geben tut gut und macht Spaß. Aber gewinnen natürlich noch mehr."

Mehr als ein Höhenflug: St. Pauli wird zum Spitzenteam

Dass St. Pauli dies auch am Ende einer herausfordernden Woche mit drei Spielen von Samstag bis Freitag inklusive 120 Pokalminuten gelang, unterstreicht, was sich seit Monaten abzeichnet: Der Kiez-Klub ist nicht auf einem augenblicklichen Höhenflug, sondern er befindet sich inmitten einer Entwicklung zu einem echten Spitzenteam. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir nach dem intensiven Pokalfight mit einer Verlängerung in den Beinen, in Elversberg so eine Leistung abgerufen haben", sagt Hartel.

Am kommenden Freitag im nächsten Top-Spiel gegen Verfolger Hannover 96 muss der Top-Scorer mit einem neuen Nebenmann agieren: Jackson Irvine fehlt nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Wie schon während der Pause des Kapitäns wegen eines Bänderrisses im September ist Connor Metcalfe erste Wahl für den zweiten Platz in der Zentrale. Mutmacher: Als der australische Landsmann von Irvine gegen Kiel (5:1), Schalke (3:1) und in Berlin (2:1) neben Hartel in der Startelf begann, gelang die optimale Punkteausbeute.