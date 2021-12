Auf und abseits des Feldes hatte Lucas Hernandez mit so manchen Widerständen zu kämpfen. Nun, in seinem dritten Bayern-Jahr scheint sich vieles geregelt zu haben.

Seit den Abgängen von David Alaba und Jerome Boateng im Sommer ist Lucas Hernandez in Bayerns Abwehr gesetzt. Seine ersten zwei Saisons in München waren für den 80-Millionen-Euro-Verteidiger, und damit teuersten Transfer der Bundesligageschichte, also keineswegs leicht. Weshalb er im exklusiven kicker-Interview ehrlich zugibt: "Es waren keine einfachen Jahre. Die ersten eineinhalb Spielzeiten war ich verletzt, das war definitiv die schlimmste Zeit meiner Karriere, sehr kompliziert. Dann ist das Glück zu mir zurückgekehrt, ich konnte wieder spielen und habe jetzt wieder Spaß am Fußball."

Doch neben den Verletzungen und den sportlichen Widerständen gab es jüngst auch Schlagzeilen um ihn abseits des Feldes. Es lief ein juristisches Verfahren gegen Hernandez, weil er sich seiner damaligen Ex-Freundin und heutigen Frau wie Mutter seines Kindes gegen die Anordnung, mindestens 500 Meter Abstand einzuhalten, genähert hatte. Nun spricht er erstmals darüber.

Es sei ebenso, wenngleich auf andere Art und Weise, "eine sehr schwierige Zeit" gewesen, sagt Hernandez: "Wie Sie wissen, habe ich damals meine Frau besucht. Als das Thema nun aufkam, war sie schon und ist immer noch mit unserem zweiten Kind schwanger. Weder meine Frau noch ich haben verstanden, warum die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen mich eröffnet hat."

Dass er diese Begleitumstände auf dem Platz weitgehend ausblenden konnte, habe auch mit der Unterstützung der Klubbosse zu tun. "Hier muss ich mich beim FC Bayern bedanken, der mir immer zur Seite stand", betont der Franzose: "Die Verantwortlichen haben meine Situation verstanden und mir geholfen. Auch meine Anwälte versicherten mir stets, dass die Anklage ins Leere laufen würde, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Es handelte sich ja um einen Vorfall aus dem Jahr 2017, das ist Vergangenheit. Die Gegenwart ist, dass meine Frau schwanger ist, dass ich sie liebe und dass sie mich liebt. Im Endeffekt hat die Anklage auch nicht zu einer Verurteilung geführt, aber es war trotzdem eine schwierige Zeit für mich."

