"Das war auch angebracht": Hofmann über Xabi Alonsos Kabinenansprache

Nach dem 1:1 im Topspiel waren sich im Grunde alle einig - das Unentschieden geht in Ordnung. Lukas Hradecky verwies aber auch darauf, dass es für die Werkself auch hätte schiefgehen können.

Er brachte seine Spieler in der Halbzeit wieder in die Spur: Xabi Alonso. IMAGO/Eibner

Leverkusens Gastspiel in Stuttgart war ein "Fußballspiel auf hohem Niveau" sagte Jonas Hofmann nach dem 1:1 bei DAZN und stellte fest mit Blick auf die hohen Erwartungen, die im Vorfeld der Partie aufgekommen waren: "Diesen sind wir gerecht geworden." Der 31-Jährige meinte damit den allgemeinen Unterhaltungswert, den die Partie geboten hatte, weniger die Leistung der Werkself in der ersten Hälfte. Denn: "Man bestimmt ein Spiel auch durch die eigenen Qualitäten", betonte Hofmann und stellte fest: "Die haben wir nicht richtig ausgespielt. Wir haben es nicht gut gemacht." Hofmann monierte "viele einfache Fehler", Ballverluste und fehlende Ballstafetten.

Klare Worte fand auch wie gewohnt Torhüter Lukas Hradecky, der von "unserer schlechtesten ersten Halbzeit" der Hinrunde sprach und offen zugab, dass "Stuttgart in der ersten Halbzeit klar überlegen war" und in dieser durchaus mehr Tore hätte erzielen können. "Wir sind glücklich, dass wir nicht 0:2 oder 0:3 zur Halbzeit zurückgelegen haben." Der Finne verwies aber auch auf die klare Leistungssteigerung der Werkself nach dem Seitenwechsel. "Da waren wir viel besser und haben das Spiel kontrolliert." Dass es dazu kam, lag auch an Trainer Xabi Alonso, der in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden hatte - und offenbar auch lauter wurde, wie Hofmann verriet.

"Er kann schon emotional und laut werden", sagte der 31-Jährige und ergänzte: "Das war auch angebracht, da wir die erste Halbzeit fast schon verschlafen haben." Der Spanier gab zu, dass es in der Kabine auch "ein bisschen lauter" wurde, zumal "das Beste an der ersten Hälfte das Ergebnis" war. "In der Halbzeit habe ich zu viele Dinge gesagt", sagte er schmunzelnd und erklärte, dass es "der richtige Moment" war und die Spieler es verstanden haben: "Wir waren nicht gut. Sie waren sich bewusst, dass wir es besser können."

Ein Remis, das Gold wert sein kann

Das zeigte Bayer dann auch nach Wiederanpfiff - nicht nur mit dem Ausgleichstreffer von Florian Wirtz. "Die zweite Hälfte war total was anderes", betonte Xabi Alonso: "Wir haben gut gespielt, hatten Kontrolle und Chancen." Am Ende war es "ein gutes Spiel" mit einem "gerechten Ergebnis".

Unter dem Strich müsse man das Remis "mitnehmen", wie Hradecky anmerkte, zumal man "auswärts bei einer sehr starken Mannschaft" gefordert war. Stuttgart spiele "die beste Hinrunde seit Jahren. Man muss bestätigen, dass die auf jeden Fall eine Top-Mannschaft sind." Hofmann meinte, dass der Punkt für Bayer "Gold wert sein" kann und erklärte auch, warum: "Du hältst Stuttgart auf Distanz und bleibst vor den Bayern, sollten die das Nachholspiel (gegen Union Berlin, d. Red.) gewinnen. Summa summarum fahren wir mit einem glücklichen Punkt nach Hause. Es gibt uns Selbstvertrauen."