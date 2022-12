Das VfB-Dilemma mit Milosevic

Mit Jovan Milosevic hatte Sven Mislintat vor seinem Abschied schon das nächste Talent für den VfB Stuttgart an der Angel. Wie geht es mit dem 17-Jährigen jetzt weiter?

Jovan Milosevic gehört national wie international zu den außergewöhnlichsten Talenten des Jahrgangs 2005 - und könnte bald in der Bundesliga spielen: Der VfB Stuttgart hat den 17 Jahre jungen Angreifer an der Angel. Doch die Situation ist verzwickt.

Bevor er sich mit dem VfB auf eine Vertragsauflösung einigte, war Ex-Sportdirektor Sven Mislintat bei einer Verpflichtung von Milosevic schon weit gekommen. Er sollte das nächste vielversprechende Talent in Stuttgart werden. Doch durch Mislintats Abschied hängt Milosevic nun in der Luft.

Mit dem 1,92 Meter großen Stoßstürmer vom FK Vojvodina Novi Sad hatte Mislintat bereits Einigung erzielt, was einen Wechsel nach Stuttgart angeht. Mit der Folge, dass der Jungprofi bei seinem derzeitigen Klub auf dem Abstellgleis gelandet ist. Seither bekommt Milosevic keine Spielpraxis mehr.

Der Kontrakt des U-Nationalspielers endet im Juni 2023, dann wäre eine Ausbildungsentschädigung fällig. So lange zu warten, brächte allerdings das Problem mit sich, dass Milosevic monatelang Einzeltraining und keinerlei Wettkampf bestreiten würde.

Im U-Bereich dürfte Milosevic aber auch beim VfB nicht spielen - wie schon Beyaz

Für einen Winterwechsel fordert Novi Sad, so heißt es aus Serbien, allerdings rund 600.000 Euro. Eine stattliche Summe für ein vielversprechendes Talent, das aber auch im U-Bereich der Stuttgarter als Serbe und Nicht-EU-Bürger nicht zu Einsätzen käme.

Diese Situation war bereits Ömer Beyaz zum Verhängnis geworden, den Mislintat im Sommer 2021 von Fenerbahce Istanbul zum VfB gelotst hatte. Nach nur fünf Pflichtspieleinsätzen in der Saison 2021/22 (viermal Bundesliga, einmal DFB-Pokal) wurde der inzwischen 19-jährige U-21-Nationalspieler der Türkei schließlich an Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verliehen, wo er allerdings ebenfalls kaum zum Zug kommt. Bislang kam der Mittelfeldspieler Beyaz an 17 Zweitliga-Spieltagen zu zehn Kader-Nominierungen und drei Kurzeinwechslungen.