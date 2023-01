"Das Umfeld kann Bruno zunächst getrost außer Acht lassen"

Nicht jeder rund um den VfB Stuttgart ist begeistert, dass Bruno Labbadia als Trainer zurückgekehrt ist. Friedhelm Funkel hält seine Verpflichtung dagegen für goldrichtig.

Frühes Training, lange Tage - Bruno Labbadia hat als neuer Trainer des VfB Stuttgart schon Duftmarken gesetzt, an die sich mancher Spieler erst einmal gewöhnen musste. Beim personell neustrukturierten Tabellendrittletzten wird dem Saisonziel Klassenerhalt bis auf Weiteres alles untergeordnet.

Friedhelm Funkel, wie Labbadia ein erfahrener und abstiegskampferprobter Trainer, sieht den VfB damit auf dem richtigen Weg. "Dass Bruno die Mission Klassenerhalt mit dem VfB bestehen wird, davon bin ich schon jetzt zu 100 Prozent überzeugt", schreibt der 69-Jährige in seinem kicker-"Einwurf" (Donnerstagausgabe).

"Speziell gefragt sind in einer solchen Lage nämlich verschiedene Qualitäten, die Bruno allesamt verkörpert", führt Funkel aus. Zum Beispiel: "Du brauchst Erfahrung im Umgang mit genau diesen heiklen Aufträgen. Dass Bruno solche schon einmal in Stuttgart, Hamburg, Wolfsburg und Berlin gemeistert hat, ist garantiert kein Zufall."

"Für ihn gehört es einfach dazu, dreimal am Tag zu trainieren"

Außerdem habe die körperliche Komponente im Abstiegskampf "ein noch größeres Gewicht, als sie es ohnehin immer hat im Fußball. Und Bruno ist seit eh und je ein Trainer, der sehr viel verlangt von seinen Spielern, nicht zuletzt physisch. Das ist ein weiterer Grund, warum er sich so gut eignet für Fälle wie jetzt beim VfB. Für ihn gehört es einfach dazu, dreimal am Tag zu trainieren. Das ist in einer solchen Situation auch notwendig, wird aber heutzutage ja kaum noch praktiziert." Dabei helfe ihm auch, dass er eine komplette Vorbereitung zur Verfügung habe.

Entscheidend sei für Labbadia nun, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. "Dies ist die Basis für alles Weitere, das Umfeld kann Bruno deshalb zunächst mal getrost außer Acht lassen", findet Funkel auch angesichts der Tatsache, dass Labbadia von einigen Fans auch mit Skepsis empfangen wurde. "Die Spieler werden rasch merken, dass Bruno weiß, wie der Weg zum Erfolg aussieht - und ihm deshalb mit Überzeugung folgen."

Die Rolle seines Lebens: Eine große Story über Bruno Labbadias Wirken beim VfB und bei seinen Stationen zuvor lesen Sie im kicker-Topthema der Donnerstagausgabe - schon ab heute Abend hier auch als eMagazine.