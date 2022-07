Das sind die Aufstiegstipps der 18 Zweitliga-Trainer

Zum Start der neuen Saison hat der kicker alle 18 Trainer der 2. Liga nach ihren Aufstiegstipps gefragt. Das sind die Ergebnisse ...

Ein Spiel in der 2. Liga gecoacht hat Uli Forte noch nicht, dennoch ist sich Bielefelds neuer Trainer sicher: "Für mich ist der Hamburger SV der große Favorit auf den Aufstieg", sagt der Italiener. Wirklich widersprechen tut ihm unter seinen Kollegen niemand. In der großen kicker-Umfrage unter allen 18 Zweitliga-Trainern wird der einstige Bundesliga-Dino immer wieder genannt.

In 16 der 18 Aufstiegstipps spielen die Hamburger eine Rolle. Neben HSV-Coach Walter selbst ("Unser Ziel haben wir mehrfach formuliert") ist es in Daniel Thioune ausgerechnet einer von Walters Vorgängern, der den HSV zumindest nicht explizit erwähnt. Allerdings bleibt Thioune in seinem Tipp generell einen Namen schuldig, spricht stattdessen von "acht, neun Teams auf einem ähnlichen Level".

Ob er sein eigenes Team dazu zählt? Jedenfalls ist Fortuna Düsseldorf eines der meistgenannten Teams hinter dem HSV. Mit neun Nennungen teilen sich die Rheinländer gemeinsam mit Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld Rang drei des Trainer-Rankings. Zwischen dem Duo und dem HSV liegt nur noch Hannover 96 mit elf Nennungen. Die Niedersachsen haben im Sommer groß aufgerüstet - unter anderem mit dem aus Fürth losgeeisten Trainer Stefan Leitl. Der allerdings betont in seinem Tipp, "demütig an die Saison herangehen" zu wollen und legt sich fest: "Der Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg steigen auf."

Leitls Ex-Klub aus Fürth kommt - trotz des Nimbus als Bundesliga-Absteiger - nur auf insgesamt drei Nennungen und liegt damit noch hinter dem fränkischen Rivalen aus Nürnberg (acht) sowie Darmstadt (fünf) und Paderborn (vier). Immerhin noch zwei Trainer trauen den Aufstieg den Teams aus Heidenheim und St. Pauli zu. Deren Trainer Timo Schultz bringt die nach dem Abgang der Schwergewichte Schalke und Bremen vorherrschende Stimmung in der Liga auf den Punkt: "Für uns ist Chance und Risiko, dass die Liga noch ausgeglichener sein wird."

