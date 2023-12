Das schaffte noch niemand: Poulsens einzigartige Heidenheim-Bilanz

Mit seinem Treffer beim 2:1 gegen Heidenheim schrieb Leipzigs Yussuf Poulsen das dritte Kapitel seiner persönlichen Erfolgsgeschichte gegen den FCH. Die Bilanz des Dänen hatte vorher noch niemand erreicht.

Sonderlich schwierig zu erzielen war der Treffer nicht: aus kurzer Distanz durch die Beine von Kevin Müller. Und doch besaß das 2:0 von Yussuf Poulsen in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) fast schon historische Bedeutung. Zugegeben, "historisch" ist heutzutage schnell vieles. Doch dass ein Spieler für ein und denselben Verein gegen ein und denselben Gegner in der 1., 2. und 3. Liga trifft, war in Deutschland tatsächlich zuvor noch nie vorgekommen. Bis zum Samstagnachmittag.

Teil eins der Geschichte hatte sich am 26. März 2014 ereignet. Das damalige Top-Talent aus Dänemark erzielte die Führung beim 1:1 im Drittliga-Topspiel zwischen dem Zweiten Leipzig und dem Ersten Heidenheim. Am Ende stiegen beide punktgleich auf - und trafen sich in der 2. Liga wieder.

Zwei machten es mit jeweils mehreren Klubs vor

Knapp zwei Jahre später folgte Teil zwei in der 2. Liga - diesmal führte Leipzig die Tabelle an. 3:1 gewannen die Sachsen am 2. März 2016, Poulsen vollendete, ebenfalls aus kurzer Distanz, ebenfalls gegen Müller.

Um die Geschichte mit dem dritten Part abzurunden, musste Poulsen, inzwischen 29 Jahre alt, den Bundesliga-Aufstieg der Heidenheimer abwarten. Und direkt bei erster Gelegenheit schlug er nun zu.

Dass ein Spieler gegen ein und denselben Gegner in drei Ligen traf, hatte es zuvor zweimal gegeben. Aber eben für verschiedene Klubs: Rolf-Christel Guié-Mien schaffte es im Trikot von SC Paderborn, Karlsruher SC und Eintracht Frankfurt zwischen 1999 und 2008. Marcel Heller vollendete das Kunststück gegen den MSV Duisburg zwischen 2008 und 2018 - mit der SGE und mit dem SV Darmstadt 98.