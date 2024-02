Das Restprogramm von Leverkusen und Bayern in der Übersicht

Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München liefern sich einen Zweikampf um die Meisterschaft. Das Bundesliga-Restprogramm in der Übersicht.

Elfmal in Folge ist der FC Bayern München Deutscher Meister geworden, aktuell sind die Münchner in der Bundesliga aber nur in der Verfolgerrolle, denn an der Tabellenspitze thront Bayer 04 Leverkusen. Für die Werkself wäre es der erste Meistertitel. Gerade Ende der 1990er, Anfang 2000er Jahre war Leverkusen mehrfach kurz vor dem ganz großen Wurf, wurde letztlich aber nur insgesamt viermal Zweiter.

Der direkte Vergleich mit den Münchnern spricht in der Saison 2023/24 klar für das Team von Trainer Xabi Alonso. Nach einem 2:2 in München zeigte Bayer 04 dem FCB im Rückspiel beim deutlichen 3:0 klar die Grenzen auf. Während die Bayern danach in eine Krise schlitterten, punktete Leverkusen weiter und baute den Vorsprung mittlerweile gar auf acht Punkte aus.

Noch sind aber einige Spieltage zu absolvieren, eine Übersicht über das Restprogram der Meisterschafts-Kontrahenten.

Das Restprogramm von Bayer 04 Leverkusen

24. Spieltag, 3. März: 1. FC Köln (A)

25. Spieltag, 10. März: VfL Wolfsburg (H)

26. Spieltag, 17. März: SC Freiburg (A)

27. Spieltag, 30. bis 31. März: TSG Hoffenheim (H)

28. Spieltag, 5. bis 7. April: 1. FC Union Berlin (A)

29. Spieltag, 12. bis 14. April: Werder Bremen (H)

30. Spieltag, 19. bis 21. April: Borussia Dortmund (A)

31. Spieltag, 26. bis 28. April: VfB Stuttgart (H)

32. Spieltag, 3. bis 5. Mai: Eintracht Frankfurt (A)

33. Spieltag, 10. bis 12. Mai: VfL Bochum (A)

34. Spieltag, 18. Mai: FC Augsburg (H)

Hinweis: Die Spieltage 27 bis 34 sind noch nicht zeitgenau angesetzt.

Der Spielplan von Bayer 04 Leverkusen in der Übersicht

Das Restprogramm von Bayern München

24. Spieltag, 1. März: SC Freiburg (A)

25. Spieltag, 9. März: 1. FSV Mainz 05 (H)

26. Spieltag, 16. März: SV Darmstadt 98 (A)

27. Spieltag, 30. bis 31. März: Borussia Dortmund (H)

28. Spieltag, 5. bis 7. April: 1. FC Heidenheim (A)

29. Spieltag, 12. bis 14. April: 1. FC Köln (H)

30. Spieltag, 19. bis 21. April: 1. FC Union Berlin (A)

31. Spieltag, 26. bis 28. April: Eintracht Frankfurt (H)

32. Spieltag, 3. bis 5. Mai: VfB Stuttgart (A)

33. Spieltag, 10. bis 12. Mai: VfL Wolfsburg (H)

34. Spieltag, 18. Mai: TSG Hoffenheim (A)

Hinweis: Die Spieltage 27 bis 34 sind noch nicht zeitgenau angesetzt.

Der Spielplan von Bayern München in der Übersicht