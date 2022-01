Das Rätsel Embolo: Viel Fleiß, wenig Tore

Mit seiner Wucht und seinem Tempo müsste Breel Embolo eigentlich viel häufiger als Torschütze bei Borussia Mönchengladbach auftauchen. Gesetzt in der Startelf ist er aber allemal. Aus gutem Grund.

Bei der Sause gegen Bayern an allen fünf Toren beteiligt

Dieses mitreißende Spiel in der 2. Pokalrunde gegen die Bayern: An einem rauschenden Fußballabend im Borussia-Park trumpfte Embolo Ende Oktober ganz groß auf. Zweimal traf er selbst gegen Manuel Neuer, war an allen fünf Toren bei der 5:0-Sause beteiligt.

Warum, diese Frage stellt sich nicht nur den Gladbacher Fans, liefert der athletische Stürmer nicht häufiger mal solche Auftritte, bei denen ihm das Prädikat Weltklasse gebührt?

Einsatz, Eifer, Wucht - aber keine Effizienz

An Einsatz und Eifer mangelt es Embolo jedenfalls nicht, überdies bringt er ja auch eine Menge Tempo mit und eine unglaubliche Wucht, die viele gegnerische Abwehrreihen in Verlegenheit stürzen müsste. Es bleibt also etwas rätselhaft, warum Embolo nicht häufiger so richtig zündet. Es hält sich der Eindruck: Da geht doch noch mehr!

Gewiss, der Schweizer Nationalspieler wird häufiger mal von Verletzungen zurückgeworfen. Im Herbst 2021 war er so richtig gut drauf, nachdem er im Juli und August wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel hatte pausieren müssen. Im November fiel er erneut aus, wieder stellten sich Probleme im Oberschenkel ein.

Gesetzt unter Hütter - 551 Minuten Anlauf pro Tor

War er fit, dann spielte Embolo unter Trainer Adi Hütter stets eine wichtige Rolle, auch wenn er nur selten als Torschütze in Erscheinung trat. In 15 Liga-Spielen kommt er gerade mal auf zwei Treffer, braucht im Schnitt 551 Minuten pro Tor. Häufig trifft er im gegnerischen Strafraum die falsche Entscheidung oder schließt überhastet ab. Logisch aber, dass man den 24-Jährigen natürlich nicht nur an seinen erfolgreichen Torschüssen messen darf.

Denn im Grunde genommen ist Embolo mit seiner Art zu spielen dazu prädestiniert, eine Mannschaft mitzureißen. Am Einsatz mangelt es bei ihm nie, er kann Bälle halten, kommt gerne mal aus der Tiefe, zieht dann mit seiner Wucht in den Strafraum und bindet in der Regel nicht nur einen, sondern auch mal zwei Gegenspieler.

Nach Stindl-Ausfall: Embolo auch als "Mitreißer" gefordert

Gerade auch nach dem Ausfall von Führungsspieler Lars Stindl ist Embolo in Borussias Offensive trotz seiner Abschlussschwäche ein wichtiger Faktor. Erst recht in den beiden anstehenden Spielen gegen Teams aus dem Tabellenkeller, in denen sich Borussia nach der Bundesligapause ein Stück nach oben arbeiten will, in Bielefeld und gegen den FC Augsburg.

"Das", so Hütter, "sind Spiele gegen Mit-Konkurrenten, in denen wir punkten müssen." Am besten mit einem treffsicheren Embolo.