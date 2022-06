"Das passt beim Jahn": Neuzugang Schönfelder musste nicht lange überlegen

Oscar Schönfelder spielt in der kommenden Saison auf Leihbasis bei Jahn Regensburg. Spieler und Verein erhoffen sich viel von der Zusammenarbeit.

Oscar Schönfelder will bei Jahn Regensburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. IMAGO/Nordphoto

Zehnmal kam Schönfelder in der vergangenen Spielzeit bei Werder Bremen zum Einsatz, nach nur noch drei Einwechslungen in der Rückrunde strebte der 21-Jährige aber eine Veränderung an: eine Leihe zu einem anderen Klub, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Schon frühzeitig hatte Jahn Regensburg Interesse signalisiert und den Flügelspieler schnell überzeugt.

"Ich pflege einen engen Austausch mit meinem Berater. Eigentlich warten wir auch gerne ab, wollen nichts überstürzen und alle Optionen abwägen, was für mich das Beste ist", wird der Neuzugang auf der Website des Zweitligisten zitiert. "Wir sind aus dem Gespräch gegangen und haben sofort gesagt, dass wir uns keinen anderen Verein mehr anschauen und abwarten müssen. Das passt beim Jahn." Entsprechend schloss er sich den Oberpfälzern für die kommende Saison an, in der Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit und viele Spielminuten.

Er hat sehr viel Dynamik und Zug nach vorne, schließt die Lücken und ist in den Zweikämpfen sehr ordentlich. Mersad Selimbegovic

Noch zeigen muss sich aber, wo der ehemalige Junioren-Nationalspieler hauptsächlich auflaufen wird. Sich selbst sieht er am liebsten auf der offensiven Außenbahn und beschreibt sich als "einen temporeichen Spieler, der viel ins Eins-gegen-eins geht, viel dribbelt und im letzten Drittel zielstrebig Richtung Tor ist".

In den Testspielen zeigte Schönfelder aber auch, dass er eine von den Kaderplanern erhoffte Option in der Defensive sein wird - als Linksverteidiger. In Bremen habe er schon als "Schienenspieler" in einer Fünferkette fungiert, sagt der gebürtige Berliner, der in Frankfurt aufgewachsen ist. Und auch die Linksverteidiger-Position ist ihm nicht komplett unbekannt, füllte er diese doch schon bei den Nachwuchsmannschaften des DFB aus.

Jahn-Coach Mersad Selimbegovic ist jedenfalls guter Dinge, dass Schönfelder zur erwünschten Alternative zu Leon Guwara werden kann und seine offensiven Stärken einbringt: "Er hat sehr viel Dynamik und Zug nach vorne, schließt die Lücken und ist in den Zweikämpfen sehr ordentlich."