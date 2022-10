Das Modell Guirassy-Pfeiffer: "Nicht nur Zielspieler"

Das 2:1 gegen den FC Augsburg war die bislang wohl stärkste Partie der beiden neuen VfB-Angreifer Luca Pfeiffer und Serhou Guirassy. Obwohl das Duo ähnliche Attribute aufweist, könnte es auch ein Modell für die Zukunft sein, auf diese Doppelspitze zu setzen.

"Luca und Serhou sind nicht nur Zielspieler", nannte etwa Michael Wimmer im Anschluss an den emotionalen Sieg vom Samstag ein gewichtiges Argument für eine Doppelspitze Pfeiffer/Guirassy. Und in der Tat, die beiden wuchtigen Angreifer beschränkten sich längst nicht nur auf den Strafraum respektive darauf, am Übergang ins vordere Drittel Bälle festzumachen und klatschen zu lassen oder diese zu verlängern. Insbesondere Guirassy zog sich in der Schlussphase immer wieder wie ein verkappter Spielmacher in die zweite Reihe zurück und fädelte ein. Und auch Pfeiffer fand in dieser besten Phase der Schwaben seinen Sturmpartner in der 75. Minute, der aber verzog.

"Mit Serhou hatte ich vorne genauso einen Brocken wie mich. Wir haben uns gut abgestimmt, teilweise gut die Bälle aufgelegt", beschrieb Pfeiffer, vor der Saison aus Darmstadt respektive vom FC Midtjylland zum VfB gelotst. Bis dato setzten sie in Stuttgart in einem Zweierspitzen-Modell eher auf einen Zentrumsstürmer und einen, der außenherum wuselt. Tiago Tomas war das zumeist neben Guirassy, doch der Portugiese suchte zuletzt seine Form - just gegen den FCA, als er eingewechselt wurde, fand er sie wieder. Vielleicht weil sich das Leichtgewicht nicht in Zweikämpfen mit physisch überlegenen Verteidigern aufreiben musste.

Ein Modell für die Zukunft? - Pfeiffer: "Wieso nicht?"

Eher ein Metier für Guirassy, 1,87 Meter groß bei 82 Kilogramm, und Pfeiffer, der 95 Kilo auf 1,95 Meter verteilt. Auch ein Modell für die Zukunft, glaubt Pfeiffer: "Wieso nicht? Wir haben gewonnen, Serhou hat ein Tor gemacht, wir hatten sehr viele Chancen." Problematisch allerdings dennoch, dass speziell Guirassy, der immerhin das 1:1 besorgt hatte, und Pfeiffer diese fahrlässig ungenutzt ließen. Alleine in der Schlussphase hätten beide doppelt treffen können, ja fast müssen. Da schnupperte Pfeiffer mit einem Kopfball an die Latte nach einer Ecke von Borna Sosa am ersten Bundesligatreffer. Allerdings darf sich der 26-Jährige sicher sein, dass dieser kommen wird, wenn er Leistungen wie gegen Augsburg dauerhaft abruft.