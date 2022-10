"Das ist in Bremen außergewöhnlich": Bittencourt verlängert vorzeitig

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit Leonardo Bittencourt vorzeitig verlängert, wie der Aufsteiger am Mittwoch bekannt gab. Der 28-Jährige spielt seit 2019 für den Traditionsklub.

Im Sommer nach dem Bundesliga-Abstieg hätte Leonardo Bittencourt den SV Werder Bremen nach eigener Aussage wohl verlassen, wenn er sich in der Vorbereitung nicht schwer verletzt hätte. Stattdessen stieg der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison mit dem Klub wieder auf - nun verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig.

Und die Erlebnisse im vergangenen Jahr trugen ihren Teil dazu bei, wie Bittencourt nun ausführte: "Sportlich hatten wir mit dem Abstieg einige stürmische Momente zu überstehen. Doch gerade in diesen Momenten spürt man, wie ein Verein und seine Anhänger ticken. Gleiches gilt für die wahnsinnige Euphorie nach dem Aufstieg. Das ist in Bremen wirklich außergewöhnlich."

Zudem sei der Wohlfühlfaktor für die Familie des 28-Jährigen an der Weser hoch, "das war ebenfalls einer der entscheidenden Gründe, finanzielle Dinge haben da eher eine untergeordnete Rolle gespielt", erklärte Bittencourt, der zur Saison 2019/20 zunächst auf Leihbasis von 1899 Hoffenheim nach Bremen wechselte - und anschließend fest.

Bittencourts "wichtiger Stellenwert"

Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, sagte via Vereinsmeldung: "Er ist ein absoluter Führungsspieler, hat enorm viel Erfahrung und hat auch bei uns viel erlebt. Er bringt unheimlich viel von dieser Erfahrung in unsere junge Mannschaft ein. Nach dem Abstieg hat er eine wichtige Rolle eingenommen, gerade auch neben dem Platz. Und auch in dieser Saison sieht man einfach, welch wichtigen Stellenwert er genießt." In den bisherigen acht Pflichtspielen steuerte Bittencourt drei Treffer und eine Vorlage bei.