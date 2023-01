"Das hilft, um anzukommen": Gentner erklärt neue Rolle beim VfB

Erst kürzlich hat Christian Gentner (37) seine aktive Karriere beendet. Nun hat er schon eine neue Aufgabe beim VfB Stuttgart aufgenommen, die er im Rahmen des Trainingslagers genauer erläuterte.

Die Hinrunde hat Christian Gentner in der Schweiz beim FC Luzern noch gespielt, machte in dieser Saison insgesamt zehn Spiele (ein Tor). Anschließend hat er seine aktive Karriere beendet. Viel Zeit zum Durchschnaufen nahm sich der 430-malige Bundesligaspieler (46 Treffer) nicht.

Denn am 1. Januar trat er offiziell seine neue Rolle beim VfB Stuttgart an. Der 37-Jährige ist nämlich Leiter der Lizenzspielerabteilung. "Aktuell befinden wir uns in der Kennenlernphase", sagte der Mittelfeldspieler, der mit Stuttgart 2007 und Wolfsburg 2009 deutscher Meister wurde, am Freitag im Rahmen einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella (Spanien).

Gentner beobachtet die Einheiten, spricht viel mit Trainer Bruno Labbadia und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, um sich ein perfektes Bild von Mannschaft und Rahmenbedingungen bei den Schwaben zu machen. "Ich habe im Moment eine beobachtende Rolle. Der Austausch mit Bruno und Fabian ist sehr intensiv, beide binden mich direkt mit ein. Für mich als Quereinsteiger hilft das, um in dieser Rolle anzukommen."

Mit seiner Erfahrung will der langjährige Bundesliga-Profi nun in dieser schwierigen Phase helfen, denn Stuttgart steht aktuell auf dem 16. Tabellenplatz. "Ich spreche viel mit den Jungs, es geht dabei nicht um taktische Dinge, sondern um die Sachen drumherum. Wenn Spieler ein Problem haben, können sie immer zu mir kommen", so Gentner, der auch großen Fokus auf die Nachwuchsspieler legt: "Schließlich habe auch ich diesen Weg bestritten."