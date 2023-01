"Das hätten die Wenigsten von euch erwartet"

Youssoufa Moukoko verlängert bei Borussia Dortmund und macht damit auch Trainer Edin Terzic froh. Der Trainer hat auch in den letzten Wochen viel Engagement bei seinem Youngster gesehen.

Dass Youssoufa Moukoko seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert, durfte Edin Terzic bei seiner Pressekonferenz am Freitagmittag noch nicht verkünden. Doch natürlich wusste auch er längst Bescheid - und beantwortete die Fragen zu seinem 18 Jahre jungen Angreifer mit einem Lächeln.

"Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt zeitnah Klarheit geben wird", sagte der Trainer. "Youssoufa ist ein Spieler, der so viel Potenzial mitbringt, der noch lange nicht fertig ist, sich hier aber seit Jahren stetig weiterentwickelt. Die Entwicklung, die er in den letzten Monaten genommen hat, hätten ihm im Juli die Wenigsten zugetraut. Ich bin einfach glücklich über jeden Tag, den ich mit Youssoufa arbeiten darf, und ich würde mich freuen, wenn das noch ganz lange anhält."

"Wir haben das Talent in Youssoufa immer gesehen"

Am Donnerstagabend war durchgesickert, dass Moukoko sich für einen Verbleib beim BVB entschieden hat und damit den Lockrufen noch potenterer Klubs und eines noch höheren Gehalts widerstanden hat. Das teils aufgeheizte Ringen um die Zukunft des Neu-Nationalspielers und WM-Fahrers ist damit nach vielen Monaten beendet.

Wurden die vielen Spekulationen für Moukoko zur Belastung? "Das habe ich auf dem Trainingsplatz nicht wahrgenommen, er gibt sich sehr viel Mühe", widersprach Terzic. "Diese Gespräche, in denen es um Verträge, Laufzeiten oder Zahlen geht, finden zwischen Spieler und Trainer bei uns nicht statt." Das sei Sache von Sportdirektor Sebastian Kehl, der der Moukoko-Seite am Montag via kicker ein Ultimatum gestellt hatte - mit Erfolg.

"Youssoufa ist jemand, der immer 100 Prozent gibt, in jedem Training, und der versucht, das auch in den Spielen umzusetzen", schwärmte Terzic und meinte auch mit Blick auf die beachtliche Bilanz an den ersten 15 Spieltagen (14 Einsätze, sechs Tore, vier Vorlagen) und die folgende WM-Nominierung: "Ich glaube schon, dass es nicht leicht war in den letzten Wochen und Monaten, weil es sehr schnell ging. Es ging rasant bergauf. Es ging so schnell - das hätten die Wenigsten von euch erwartet." Terzic und seine BVB-Mitstreiter dagegen sehr wohl. "Wir haben das Talent in Youssoufa immer gesehen. Und dabei begleiten wir ihn."