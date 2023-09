Das Erfolgsrezept der Dolphins und ein Eisbrecher in London: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Nach ihrer Rekordvorstellung am Sonntag sind die Miami Dolphins das Team der Stunde in der NFL. Klar, dass die Crew von "Icing the kicker" in der neuen Folge ausführlich über das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft aus Florida spricht. Aber auch andere brandaktuelle NFL-Themen landen auf dem Tisch.

70 Punkte in einem Spiel, den 57 Jahre alten Rekord aus Respekt vor dem Gegner liegen gelassen: Die Miami Dolphins sind aktuell das große Gesprächsthema in der NFL - so auch in Adrian Frankes neuer Kolumne "Four Downs". Und natürlich in der neuen Folge "Icing the kicker", in der Host Kucze und die kicker-Redakteure Thomas und Michael einen Blick ins Rezeptbuch der Rekord-Offensive wagen: Was macht Miami so stark - und was müssen sie tun, um die ebenfalls stark gestarteten Buffalo Bills im Topspiel der anstehenden Week 4 (Sonntag, 19 Uhr) zu schlagen?

Außerdem feiert eine neue Kategorie Premiere im Podcast: der "Icebreaker der Woche". Dabei geht es um einen Spieler, der das erste internationale Spiel der NFL-Saison entscheiden könnte, wenn die Jacksonville Jaguars und die Atlanta Falcons in London an diesem Sonntag (15.30 Uhr) aufeinandertreffen.

Um welchen Spieler es sich handelt, was bei den Broncos und den Raiders momentan schief läuft - und warum es in dieser Folge enorm viel um Erdbeersahnetorte geht: Jetzt hören in der neuen Ausgabe von "Icing the kicker"!

Podcast #65: NFL Preview Week 4 - Heben die Highspeed-Dolphins jetzt ab? Vorhang auf für die Festwochen aller europäischen NFL-Fans. An fünf der nächsten sieben Sonntage bekommen wir jeweils drei Live-Spiele zu humanen Zeiten im Free-TV präsentiert. Als Vorbereitung auf NFL Week 4 haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm: Thursday Night Game, Matchup der Woche, Icebreaker und Userfragen - sowie natürlich die Upset Picks. alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint am 5. Oktober, dann dreht sich alles um Week 5. Überhaupt gibt es ab sofort wieder jede Woche donnerstags bis hin zum Super Bowl 58 in New Orleans (12. Februar 2024) eine neue "Icing the kicker"-Episode - stets garniert mit den neuen Rubriken. Und ihr dürft daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen freuen wir uns sowieso immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.