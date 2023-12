Das Eckgelenk schmerzt: Van der Werff fällt weiter aus

Der FC Hansa Rostock muss weiterhin auf seinen Abwehrspieler Jasper van der Werff verzichten. Am Sonntag kommt der FC Schalke 04.

Der 24-jährige Defensivspieler Jasper van der Werff hatte sich in der vergangenen Woche während des Trainings an der linken Schulter verletzt und fiel in Folge dessen auch für das Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Karlsruhe aus. Dort hatten sich die Hanseaten nach einem 2:0-Vorsprung am Ende beim 2:2-Unentschieden mit einem Punkt begnügen müssen.

Nun steht bei van der Werff auch eine Diagnose fest, er hat sich eine Schultereckverletzung zugezogen. Wie lange der in St. Gallen geborene und einen niederländischen Pass besitzende Abwehrspieler ausfällt, ist noch nicht vorherzusagen.

Schalke gastiert an der Ostsee

Hansa Rostock muss aber auf jeden Fall am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut auf van der Werff verzichten.

Lang erledigte seine Aufgabe solide

Da mit den verletzten van der Werff, Nico Neidhart und John-Patrick Strauß derzeit drei Defensivspieler fehlen, wirkte bei Hansa in Karlsruhe erstmals Jannis Lang mit. Ursprünglich war der 21-Jährige im Sommer vom Berliner AK für die U 23 geholt worden, Anfang November trainierte er erstmals bei den Hansa-Profis mit. Lang machte seine Sache auf der rechten Außenverteidigerposition weitestgehend solide, verteidigte aber vor dem zweiten Gegentor etwas zu passiv.

Mit einem Erfolg in Karlsruhe hätten sich die Rostocker etwas schneller der 20-Punkte-Marke genähert, die zur Winterpause als Zwischenziel für den Klassenverbleib gesehen wird. Hansa fehlen dazu noch drei Zähler, die man nun eben gegen den FC Schalke 04 für sich verbuchen will.