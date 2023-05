Das Drehbuch für den perfekten Stindl-Abschied

Lars Stindl trifft, die Borussia siegt, die Fans feiern - beim 2:0 gegen den VfL Bochum erlebte Gladbachs Kapitän ein hochemotionales Finale, das eigentlich perfekt zu seinem Abschied am 34. Spieltag gepasst hätte.

Lars Stindl hat schon schönere Tore erzielt. Lars Stindl hat schon wichtigere Tore erzielt. Aber in der Rubrik der besonderen Tore nimmt für Lars Stindl dieses 2:0 gegen den VfL Bochum einen absoluten Spitzenplatz ein. Noch lange nach dem Abpfiff spürte jeder das Adrenalin in Stindls Adern, als er mit leuchtenden Augen die für ihn unschätzbar wertvollen Momente schilderte. Vom Glücksgefühl, als der Ball die Torlinie überschritten hatte. Wie er vom ohrenbetäubenden Jubel im Borussia-Park mitgerissen wurde. Als ihn die Nordkurve nach dem Schlusspfiff mit "Lars Stindl"-Sprechchören feierte. "Ich versuche, jeden Moment maximal zu genießen, auch wenn das eine oder andere nicht so ganz einfach ist. Solche Momente, diese Dinge zu erleben, dafür lohnt es sich immer, alles reinzuhauen. Es ist ein echt schönes Gefühl, vor der Nordkurve noch mal ein Tor zu machen", sagte Stindl.

"Einfach copy and paste"

Das Finale des Bochum-Spiels bot ein Drehbuch, das perfekt zum "richtigen" Abschied des Gladbacher Kapitäns gepasst hätte. Dieser wartet allerdings erst am 34. Spieltag mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg auf den 34-Jährigen. Stindl, der sich zur neuen Saison seinem Heimatklub Karlsruher SC anschließt, ist Realist genug, um zu wissen, dass ein derart hochemotionales Erlebnis - mit einem eigenen Treffer in der Schlussminute - in drei Wochen kaum zu toppen sein wird. Trotzdem lautet sein Wunsch: "Einfach copy and paste. Besser geht es doch nicht."

Trainer Daniel Farke unterstrich nach der Partie, dass Stindl "den bestmöglichen Abschied" verdient hätte. "Lars ist ein echter Führungsspieler. Er hat hier im Klub Legenden-Status", betonte der VfL-Coach. "Es wird nicht einfach, Lars zu ersetzen. Aber das ist die Aufgabe für die Zukunft."