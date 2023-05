Das Aus! FCA verlängert nicht mit Gikiewicz

Auch wenn es sich angedeutet hatte, gleicht es einem Paukenschlag: Der FC Augsburg verlängert den Vertrag mit Torwart Rafal Gikiewicz nicht und verabschiedet ihn vor dem letzten Heimspiel am Sonntag gegen Dortmund, ebenso wie André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl.

Zwei Einsätze hätte der 35-jährige Schlussmann noch benötigt, dann hätte eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr gegriffen. Doch Gikiewicz plagen seit Wochen Schulterprobleme, auch am Sonntag wird er nicht spielen können.

Nun wollte er unbedingt eine klare Aussage des Vereins, wie es weitergeht. Diese fiel eindeutig gegen ihn aus: Der FCA verlängert nicht mit Gikiewicz, der 2020 von Union Berlin kam. Nach kicker-Informationen spielte die Entwicklung der vergangenen Monate die entscheidende Rolle bei dieser Entscheidung. Nach einer starken ersten Halbserie bis zur WM-Pause überzeugte der Torhüter seit Jahresbeginn nicht mehr oder fehlte verletzt.

Gleichzeitig ließ er kaum eine Gelegenheit aus, seinen Wunsch nach einem neuen Zweijahresvertrag öffentlich zu platzieren. Ein Szenario, das der FCA von vornherein mit Blick auf das Alter des Keepers ausschloss, man wollte von Jahr zu Jahr schauen. Zu hören ist auch, dass der selten um ein Wort verlegene Gikiewicz in Mannschaft und Kabine für Unruhe sorgte, es mehr um ihn als um das Team ging.

"Nachdem die Option nicht mehr erreicht werden kann, haben wir entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern und dies Rafal in einem persönlichen Gespräch extra noch vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, damit auch er die Möglichkeit bekommt, sich von den Fans am Sonntag im Stadion verabschieden zu können", sagt Geschäftsführer Stefan Reuter. "Ich wünsche der Mannschaft für die letzten beiden Spiele alles Gute und dem FCA in der nächsten Saison und für die weitere Zukunft nur das Beste", sagt wiederum Gikiewicz. Der FCA wird nun eine neue Nummer 1 suchen, ein Kandidat ist in jedem Fall der Mainzer Finn Dahmen.

Auch Hahn muss dem Umbruch weichen

Auch den auslaufenden Vertrag von André Hahn verlängert der FCA nicht. Der 32-Jährige erlitt im vergangenen Oktober einen Knorpelschaden und kämpft um sein Comeback. Ob dies gelinge, sei frühestens im Herbst absehbar, heißt es aus FCA-Kreisen. Zudem sieht Hahn seinen Lebensmittelpunkt im Raum Frankfurt, die Familie lebt bereits wieder dort. Auch Hahn drängte wohl auf eine Entscheidung, der FCA setzt weiterhin auf die Karte Umbruch und Verjüngung. "Jeder weiß, dass mir der FCA sehr am Herzen liegt - deshalb ist es schade, dass die schöne Zeit in Augsburg im Sommer zu Ende geht. Nach meiner Knieverletzung geht es aktuell für mich darum, alles dafür zu tun, wieder auf den Platz zurückzukehren", lässt sich Hahn in einer Pressemitteilung des FCA zitieren.

Länger bekannt sind die Abschiede von Daniel Caligiuri (35) und Tobias Strobl (33), der nach einem Kreuzbandriss nicht mehr auf die Füße kommt. Sie werden ebenso wie Gikiewicz und Hahn am Sonntag verabschiedet.

Offen ist dagegen, ob Julian Baumgartlinger (35) eine Zukunft beim Erstligisten hat. Der Österreicher musste kürzlich am Meniskus operiert werden, beide Seiten werden erst nach Saisonende sprechen und verspüren keinen Druck bei der Entscheidung.