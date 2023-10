Darum verzichtete Xabi Alonso auf Schicks Comeback

In Wolfsburg stand Patrik Schick nach seiner Adduktorenoperation im Juni erstmals seit März wieder im Leverkusener Aufgebot. Auf sein Comeback muss der Mittelstürmer aber weiter warten, obwohl dies anders geplant war.

Nach 226 Tagen sollte Patrik Schick sein Comeback in der Bundesliga feiern. Beim Spiel in Wolfsburg, bei dem der 27-Jährige erstmals seit März wieder im Aufgebot des Bundesligisten stand, war die Rückkehr des Mittelstürmers auf den Platz fest eingeplant.

In der Schlussviertelstunde sollte der tschechische Nationalstürmer, dessen Leidenszeit im Oktober 2022 begonnen hatte, zum Einsatz kommen. Trainer Xabi Alonso hatte diesem im Vorfeld derzeit "15 oder 20 Minuten" Bundesligafußball zugetraut.

Doch obwohl dem Spanier nach einem Dreifachwechsel in der 88. Minute noch eine Wechselmöglichkeit zur Verfügung stand, blieb Schick bis zum Schlusspfiff Zuschauer. Was nach der Partie wenig überraschend die Frage nach dem Warum aufrief.

Diese beatwortete Xabi Alonso mit dem knappen Spielstand in der umkämpften Partie. "Das Spiel war sehr intensiv", erklärte der Trainer, betonte Schicks Bedeutung für die Mannschaft ("Wir brauchen Patrik") und kündigte an: "Ich hoffe, er bekommt die Chance im nächsten Spiel."

Am Donnerstag in der Europa League gegen Quarabag Agdam (21 Uhr, LIVE! bei kicker) soll sich die Möglichkeit ergeben, Schick zum Comeback zu verhelfen. Vorausgesetzt, es kommt dann anders als in der Schlussphase in Wolfsburg nicht zu unruhigen Minuten auf dem Spielfeld.

"Heute war es ein enges Spiel", argumentierte Xabi Alonso, "für seinen ersten Einsatz nach einer so langen Pause ist ein Spiel mit mehr Kontrolle besser." Am Donnerstag gegen den Meister Aserbaidschans könnte sich die Gelegenheit dazu bieten.

Vorausgesetzt, Bayer 04 zeigt sich in der Europa League effizienter als am Samstag in Wolfsburg. "Wir hatten genug Chancen, das dritte Tor zu erzielen", resümierte Xabi Alonso nach dem 2:1-Sieg. Doch Bayers Profis ließen nach der Pause vor dem Tor die Effektivität vermissen, die einen Torjäger wie Schick auszeichnet - und brachten diesen dadurch um sein Comeback.