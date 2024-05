Darmstadts Bankrotterklärung: Bebou und Beier führen Hoffenheim zum 6:0

Hoffenheim träumt wieder mehr denn je von Europa. Bei einem vor allem in Hälfte eins völlig indisponiertem Absteiger Darmstadt feierte die TSG einen klaren 6:0-Sieg und schob sich in der Tabelle an Freiburg vorbei auf Platz sieben.

Küsschen für die Fans: Maximilian Beier (#14) beim Torjubel. IMAGO/Jan Huebner