Darmstadt 98 gegen Hannover 96: "Bretter" am Böllenfalltor

Freitagabend, Flutlicht - und dann ein Duell, bei dem sich zwei Topteams gegenüberstehen: Wenn Hannover 96 in Darmstadt zu Gast ist, geht es für die Niedersachsen auch darum, den Unterschied zu den Lilien zu verringern. Aber wie groß ist er überhaupt?

Duell mit Darmstadt: Am Freitagabend ist Hannover 96 am Böllenfalltor zu Gast. imago images

Auf den ersten Blick ist der Unterschied zwar nicht allzu groß, eine gewisse Differenz besteht aber schon. Fünf Punkte sind es, die Hannover 96 nach den ersten 14 Spielen vom SV Darmstadt 98 trennen. Ein Abstand, der durchaus dem bisherigen Saisonverlauf der beiden Mannschaften entspricht.

Dass die Lilien die Tabelle anführen, das sei "verdient", findet Hannovers Trainer Stefan Leitl, der auch die Platzierung seiner eigenen Mannschaft für leistungsgerecht hält. Was allerdings auch Teil der Wahrheit ist: Darmstadt hat lediglich zwei Tore mehr geschossen und deren zwei weniger kassiert. Macht in Summe also nur vier Treffer, die einen Fünf-Punkte-Unterschied zur Folge haben.

Nun treffen die beiden Teams in einem direkten Duell am Freitagabend aufeinander. "Man spürt, es geht um ein bisschen was", sagt Leitl, "das macht schon den Reiz aus."

Mit einem Sieg würde Hannover bis auf zwei Zähler an Darmstadt heranrücken - dazu müsste 96 allerdings eine lange Serie beenden, denn der SVD hat nur am 1. Spieltag nicht gepunktet (0:2 gegen Jahn Regensburg) und seitdem 15 Pflichtspiele ohne Niederlage aneinandergereiht. Als ein Journalist diese beeindruckende Statistik bei der wöchentlichen Pressekonferenz zum Anlass nahm, um die Lilien als "Brett" zu betiteln, da entgegnete Leitl kurzerhand: "Es kommt auch ein Brett auf Darmstadt 98 zu."

Ja, es war ein selbstbewusster, gut aufgelegter und durchaus siegesgewisser Stefan Leitl, der da in der turnusmäßigen Medienrunde vor den Reportern saß. Das hat allerdings auch seine Gründe.

In den vergangenen drei Zweitliga-Partien hat 96 stets zu null gespielt und mit sieben Punkten unterstrichen, dass man Hannover auf der Rechnung haben sollte. Leitls Mannschaft kam äußerst stabil daher - und trifft nun auf einen Gegner, der die kleine Serie einer harten Probe unterziehen wird.