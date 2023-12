"Daran müssen wir arbeiten": Undav gibt vor, was besser werden muss

Stuttgart hat hochverdient mit 2:0 gegen Bremen gewonnen. Mittendrin war mal wieder Deniz Undav, der nach der Partie verriet, was noch besser werden muss.

Wie angekündigt spielten gegen Bremen zum ersten Mal die beiden VfB-Angreifer Serhou Guirassy und Deniz Undav von Beginn an. Und beide trafen beim hochverdienten 2:0-Sieg gegen den SVW. "Ich glaube, wir haben vorne viel mehr versucht zu zocken", sagte Undav bei "Sky" und verriet, was sich verbessern müsse: "Wir hätten viel mehr schießen können, dann wären ein, zwei weitere Tore gefallen. Daran müssen wir arbeiten, dass wir vorne effizienter werden und nicht so viel klein-klein spielen."

Ähnlich sah es auch Sebastian Hoeneß. "Das war heute verdient. Über Phasen war es nicht ganz so, wie ich mir das erhofft habe, insbesondere in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte war sehr gut, bis auf unser Spiel im letzten Drittel, da waren wir einen Tick zu verspielt. Das Ergebnis hätte zur Pause durchaus höher ausfallen können", so der Coach, der aber klarstellte: "Wir sind super happy, das ist eine Wahnsinns-Punkteausbeute."

Der VfB, der in der vergangenen Saison noch in die Relegation musste, steht nach 13 Spielen mit satten 30 Punkten da und wird den Spieltag auf jeden Fall auf Platz drei beenden. Auch gegen Bremen waren die Schwaben klar besser, das Torschussverhältnis von 19:12 ist sogar etwas irreführend, da der VfB am Ende das Tempo raus nahm und Werder so zu ein paar Abschlüssen kam.

Deutschland oder Türkei? Undav bleibt ganz entspannt

Das Sturmduo Guirassy/Undav hat nun summiert schon 24 Tore geschossen. Beide Angreifer sind in aller Munde, bei Undav wird immer wieder thematisiert, für welches Land er denn auflaufen würde, sollte er schon bald die Chance dazu erhalten. Der 27-Jährige könnte für Deutschland oder die Türkei spielen.

Einen Anruf gab es noch nicht, Undav sieht das alles ohnehin ganz locker. "Ich hoffe, ich kann am Mittwoch (Pokalspiel gegen Dortmund, Anm. d.Red.) da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ich versuche einfach, Gas zu geben, locker zu bleiben und immer wieder Späße zu machen", so der Torschütze zum 1:0, der sich auch ein Lob von Mitspieler Chris Führich abholte: "Deniz hat einen sehr guten Torriecher, steht da, wo der Ball runterkommt. Er positioniert sich sehr gut, bringt eine Menge mit und wir freuen uns, dass er da ist."