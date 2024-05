Dante hängt ein weiteres Jahr in Nizza dran

Trotz seiner inzwischen 40 Jahre denkt Dante noch nicht ans Aufhören. Wie der OGC Nizza bekanntgab, hat der Ex-Gladbacher und Ex-Münchner seinen Vertrag an der Cote d’Azur um ein weiteres Jahr verlängert. In Nizza war Dante auch in der abgelaufenen Saison Leistungsträger, kam bei der besten Defensive der Ligue 1 (29 Gegentreffer) in 32 von 34 möglichen Spielen zum Einsatz und half dabei, Rang fünf samt Qualifikation für die Europa League zu sichern.