Dank Tuchel, Kane und Familie: Die Gründe für den neuen Sané

Mit Jogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann hatten drei Trainer in den vergangenen drei Jahren ihre Probleme mit Leroy Sané. Unter FCB-Coach Thomas Tuchel blüht der Flügelspieler auf. Sein aktuelles Hoch hat aber noch weitere Gründe.

Eine perfekte Ballannahme in vollem Lauf, ein kleiner Haken, den Ball durch des Gegners Beine gestreichelt und ein grandioser Abschluss aus dem Stand in den Winkel. Es war eine überragende Szene von Leroy Sané, der auf diese Weise in der 44. Minute zum vermeintlichen 3:0 getroffen hatte. Doch die kalibrierte Linie, die ein minimales Abseits aufdeckte, machte seinem Traumtor einen Strich durch die Rechnung. Nichtsdestotrotz war es eine bärenstarke erste Hälfte des Flügelspielers. Nahezu jede gefährliche Offensivaktion lief über den 27-Jährigen, der seit Saisonstart im Dreitagesrhythmus überzeugt. Woran das nun liegt? Es hat mehrere Gründe.

Wie der kicker erfuhr, ist Sané privat glücklich, weil seine Frau nun dauerhaft in München lebt. Für den Nationalspieler ein enorm wichtiger Faktor. Und auch im Berufsleben hat sich so einiges ins Positive für ihn verändert: Harry Kane und Trainer Thomas Tuchel sind da.

Wussten in den vergangenen drei Jahren mit Joachim Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann drei prominente Trainer nicht, wie sie den sensiblen und technisch feinen Fußballer ans Leistungsmaximum bringen - letzterer verzweifelte regelrecht, hatte einst überlegt, ihn getrennt vom restlichen Team trainieren zu lassen -, beweist der aktuelle Chefcoach Tuchel, dass es möglich ist. Sané schätzt seinen Chef.

Nach kicker-Informationen mag er die direkte Art und Weise der Kommunikation, mit der, so ist zu hören, manch andere Spieler, die in den vergangenen Jahren arg in Watte gepackt wurden, ihre Probleme haben. Sané indes hat von Beginn viel Vertrauen von Tuchel gespürt, der zur Beziehung zum Spieler sagt: "Wir haben einen Draht." Sané gefällt auch der fußball-taktische Ansatz des FCB-Trainers. Weil Tuchel schnell erkannt hat, worauf es ankommt, um Sanés Qualitäten zur Geltung zu bringen. Stichwort: Laufwege.

Sané und Kane harmonieren prächtig

Da wiederum spielt Stürmer Kane eine große Rolle, der es versteht, für Sané die Räume zu öffnen, ihn sucht und mit präzisen Zuspielen findet. Wie das zwischenzeitliche 2:0 zeigte, als die beiden sich mit einem Doppelpass durch die Freiburger Abwehr kombinierten. Es war das bereits dritte Ligator, das Kane seinem Partner Sané vorbereitet hat. Plus einen Treffer in der Champions League. Es scheint also so, als würde sich nach Franck Ribery und Arjen Robben, nach Thomas Müller und Robert Lewandowski nun ein neues Duo herauskristallisieren beim FC Bayern. Kane (8 Tore, 4 Assists) und Sané (6 Tore, 1 Assist) - zusammen haben die beiden schon 19 direkte Torbeteiligungen in der Liga - von 23 erzielten, wobei Kane dreimal für Sané assistierte.

Schon als sich der Wechsel des Engländers nach München angedeutet hatte, blickte Sané voller Vorfreude auf den potenziellen Neuzugang. Die beiden kannten sich zwar nur flüchtig aus der Premier League, seit Kanes Ankunft aber hat sich in München schnell etwas entwickelt. Etwas, von dem drei Leute momentan sehr profitieren. Trainer Tuchel, Kane und Sané. Wenig verwunderlich also, dass die Münchner Entscheider, sollte der deutsche Nationalspieler seine Form halten, den Vertrag mit ihm gerne über 2025 hinaus verlängern möchten. Erste Gespräche soll es noch in diesem Jahr geben. Denn in dieser Form gehört Sané zu den ganz großen Attraktionen in Europa.