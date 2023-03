Dank Schalke: Bundesliga-Novum im Tabellenkeller

Der Bundesliga-Abstiegskampf spitzt sich zu und ist so eng wie noch nie. Nach dem 23. Spieltag bietet die Tabelle eine Konstellation, die neu ist in der fast 60-jährigen Ligageschichte.

Nicht mehr Letzter und in der Rückrunde weiter ungeschlagen: Schalke jubelte am Samstag auch in Bochum. IMAGO/Sven Simon