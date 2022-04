"Dank" Kruse: Tauer fehlt Mainz nur einmal

Niklas Tauer kann nach seiner Roten Karte in Wolfsburg schon am 33. Spieltag wieder eingreifen. Das hat auch mit Max Kruse zu tun.

Frühe Mainzer Unterzahl: Niklas Tauer (li.) sieht in Wolfsburg Rot. IMAGO/Kirchner-Media

Kein Bundesligist hat in dieser Saison mehr Platzverweise kassiert als der 1. FSV Mainz 05. Nach Dominik Kohr (zweimal Gelb-Rot) und Alexander Hack (einmal Rot) erwischte es am 31. Spieltag Niklas Tauer.

Der 21-Jährige sah am Freitag bei der 0:5-Niederlage in Wolfsburg - seinem 14. Bundesliga-Einsatz - schon in der 23. Minute die Rote Karte für eine Notbremse, nachdem er Lukas Nmecha im Strafraum gefoult hatte. Weil Tauers Aktion nur dem Gegner, nicht dem Ball galt, korrigierte Schiedsrichter Harm Osmers nach VAR-Eingriff seine zunächst gezückte Gelbe Karte.

Am Montag nun gab das DFB-Sportgericht das Strafmaß bekannt: ein Spiel Sperre "wegen eines unsportlichen Verhaltens". Der Grund: Max Kruse verwandelte den fälligen Elfmeter gewohnt sicher zum 2:0. Hätte er verschossen, hätte Tauer nach gängiger Rechtssprechung ein weiteres Spiel zusehen müssen.

Nun aber verpasst der Defensivspieler "nur" das Heimspiel gegen Meister FC Bayern am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegen Hertha in Berlin ist er am 32. Spieltag schon wieder spielberechtigt.

Die Karten-Statistik der Bundesligisten 2021/22