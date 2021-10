Dank 2G-Regelung: Stuttgart darf Mercedes-Benz Arena füllen

Gegen Union Berlin darf der VfB Stuttgart seine Stadionkapazität wieder voll ausnutzen. Grundlage hierfür ist die 2G-Regelung für Zuschauer.

Zum ersten Mal seit März 2020 darf der VfB gegen Union Berlin am 24. Oktober wieder alle 60.000 Plätze in der Mercedes-Benz Arena füllen. Das gaben die Stuttgarter am Freitag auf ihrer Klub-Website bekannt. Ermöglicht wird die Vollauslastung durch eine geplante Änderung der Corona-Schutz Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die in der kommenden Woche in Kraft treten soll. Voraussetzung ist aber die Einhaltung der 2G-Regelung, wonach nur genesene und vollständig geimpfte Fans Karten erwerben können. Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Alter von fünf Jahren und schulpflichtigen Kindern sowie Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Ein lang ersehnter Schritt zurück in die Fußball-Normalität. Vorstandsvorsizender Thomas Hitzelsberger

VfB-Vorstandvorsitzender Thomas Hitzelsberger äußerte sich erfreut zu der nun möglichen Vollauslastung des Stadions: "Für den VfB Stuttgart und seine Fans ist die neue Verordnung der lang ersehnte vorletzte Schritt zurück in die Fußball-Normalität, mit dem die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen“, wird der 39-Jährige auf der Stuttgarter Website zitiert. "Wir brauchen unsere Fans und wir wissen, welchen Unterschied eine volle Mercedes-Benz Arena macht: für die Atmosphäre, für unser Team und natürlich auch wirtschaftlich für den gesamten VfB. Daher freuen wir uns riesig auf diesen Tag und hoffen, dass möglichst viele Fans dabei sind.“

Die volle Zuschauerkapazität kann zum ersten Mal am achten Spieltag am 24. Oktober erreicht werden, wenn die aktuell auf Platz zwölf stehenden Stuttgarter den siebtplatzierten Union Berlin empfangen.