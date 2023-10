Dani Olmo vor Rückkehr in Leipzigs Kader

RB Leipzig kann beim Auswärtsspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) beim SV Darmstadt 98 höchstwahrscheinlich wieder auf Dani Olmo setzen.

Der spanische Offensivspieler kehrte am Dienstag erstmals nach seiner Anfang September im EM-Qualifikationsspiel der spanischen Nationalmannschaft in Georgien (7:1) erlittenen Kniestauchung auf den Platz zurück. Der 25-jährige Olmo absolvierte große Teile des Mannschafts-Trainings und wird voraussichtlich am Samstag eine Option für den Kader sein.

Auch Benjamin Henrichs kehrte am Dienstag ins Training zurück. Der Nationalverteidiger hatte sich beim 2:2 im Heimspiel am 30. September gegen Bayern München eine kleinere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Auch Henrichs dürfte in Darmstadt wieder zum Aufgebot von Trainer Marco Rose zählen. Ebenso wie Lukas Klostermann, der am Dienstag wegen leichter Probleme am Mittelfuß individuell arbeitete.