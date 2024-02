Dahmens Patzer kosten Punkte

Der FC Augsburg tritt nach dem 0:1 in Mainz auf der Stelle, holte nur einen Sieg aus den vergangenen neun Bundesligaspielen. Ein Grund ist die Fehleranfälligkeit der Nummer 1: Finn Dahmen.

Daneben gegriffen: Finn Dahmen (in Gelb) kommt nicht an den Ball - Tor für Mainz. IMAGO/Werner Schmitt

Das Positive vorneweg: Auch der dritte Elfmeter gegen den FC Augsburg in Serie fand nicht den Weg ins Tor. Der Pfosten verhinderte das 0:2 vor der Halbzeit. Verursacht hatte den Strafstoß - wie schon in der Vorwoche beim 2:2 gegen RB Leipzig - Torwart Finn Dahmen. Es war bereits sein zweiter gravierender Fehler in dieser Partie, nachdem er vor dem 0:1 beim Rauslaufen ein falsches Timing gezeigt hatte und gegen Torschütze Sepp van den Berg zu spät gekommen war. "Ein blödes Gegentor. Schwierig, aber natürlich sehe ich nicht gut aus", gab Dahmen hinterher zu und sprach von einer "bitteren Niederlage. Wir hätten uns von hinten absetzen können".

Bei Dahmen persönlich wechseln sich Licht und Schatten weiter ab. Doch was helfen gute Reflexe auf der Linie, wenn auf Dauer zu viele entscheidende Fehler passieren? Beim 2:1 in Mönchengladbach, dem einzigen Sieg 2024, war ein solcher noch folgenlos geblieben. Gegen Leipzig machte Dahmen seinen Fauxpas mit dem anschließend gehaltenen Elfmeter wieder gut, in Mainz trägt er eine große Mitverantwortung an der Niederlage.

In den jüngsten sieben Partien erhielt Dahmen dreimal die kicker-Note 5 - das ist auf Dauer zu viel. Und so gut seine Reflexe auf der Linie und im Eins-gegen-Eins sein mögen, bei hohen Bällen agiert der FCA-Torwart zu fehlerhaft, auch wenn er dies vergangene Woche im Gespräch mit dem kicker noch verneint hatte: "Trotz ein, zwei wackligen Aktionen in den jüngsten Spielen würde ich die Strafraumbeherrschung nicht als Schwäche bei mir sehen."

Was wird aus Dahmens Stellvertreter Koubek?

Trainer Jess Thorup sah bislang keinen Anlass, an seiner Nummer 1 zu rütteln. Tomas Koubek, die Nummer 2, erwies sich in der vergangenen Saison als seriöser, zuverlässiger Rückhalt ohne große Glanzmomente. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Allein deshalb wird es spannend sein, wie Augsburg agiert. Mit Koubek verlängern? Eine neue Nummer 2 holen und Dahmen stärken? Oder einen ernsthaften Konkurrenten für ihn verpflichten? Nach kicker-Informationen scouten die Augsburger längst den nationalen und internationalen Torhütermarkt intensiv. Allzu viele Fehler sollte sich Dahmen also nicht mehr leisten.