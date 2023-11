Dahmens Dreifaltigkeit: Tapsoba, Haller, Knoche

Wer weiß, wie sich die Partie entwickelt hätte, wäre Robin Knoche in der 58. Minute nicht mit seinem Elfmeter an Augsburgs Torwart Finn Dahmen gescheitert. Dennoch überwog beim FCA nach dem späten 1:1 zunächst der Frust.

Blitzschnell tauchte der 25-Jährige in seine rechte Ecke ab und parierte den allerdings nicht sonderlich gut geschossenen Strafstoß des Unioners. Bereits in der ersten Halbzeit hatte der Keeper zweimal gut pariert, gegen Behrens (10.) und Fofana in der Nachspielzeit. Elfmeter scheinen allerdings langsam zur Spezialität Dahmens zu werden, es war bereits sein dritter abgewehrter in diesem Kalenderjahr.

Wieder nicht zu Null

Zuvor war ihm dies - noch in Diensten des FSV Mainz 05 - gegen Leverkusens Tapsoba und Dortmunds Haller gelungen, Letzterer mit weitreichenden Konsequenzen am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als der BVB die Meisterschale auch wegen dieser Szene noch aus der Hand gab. "Dass ich den Elfmeter halten konnte, freut mich natürlich. Dennoch überwiegt aktuell noch der Ärger - wenn man so lange führt, will man am Ende auch gewinnen."

Augsburg musste sich bei den Eisernen mit einem Punkt begnügen, weil Kevin Volland Dahmen in der 88. Minute bezwang. Und auch das gehört zur Wahrheit: Gänzlich unhaltbar schien der Schuss des Angreifers nicht. "Fast wäre es das erste Spiel ohne Gegentor gewesen. Ich hätte es vor allem Finn gegönnt, der überragend gehalten hat", ärgerte sich Kapitän Ermedin Demirovic und lobte im gleichen Atemzug seinen Torwart. Zuvor hatte Demirovic es besser als Knoche gemacht und seinen Elfmeter eiskalt zur Führung verwandelt.

Fünf Spiele ohne Niederlage

"Mit dem Punktgewinn konnten wir unsere Serie fortsetzen, obwohl die zweite Halbzeit nicht gut war. Der Trainer gibt uns nach wie vor ein gutes Gefühl, wir strotzen vor Selbstbewusstsein und gehen sowohl durch gute als auch durch schwierigere Phasen. Ich denke, das sieht man auf dem Platz, und so wollen wir jetzt auch gegen Frankfurt auftreten", analysierte Dahmen mit einem Blick nach vorne auf das kommende Heimspiel gegen die Eintracht.

Es spricht für die Entwicklung des FCA unter Thorup, dass bei aller Freude über das fünfte Spiel ohne Niederlage der Anspruch gewachsen ist, alle nach dem Sieg streben. "Deswegen sind wir enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Am Ende müssen wir das Unentschieden aber akzeptieren", sagte Thorup. Hätte Dahmen den Elfmeter nicht gehalten, hätte es wohl nicht mal dazu gereicht.