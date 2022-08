Dahmen fehlt das Timing - da Costa als Lichtblick

Das 0:1 im Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden passt zum missratenen sportlichen Wochenende von Mainz 05. Aus der zweiten Garnitur konnte sich niemand auch nur ansatzweise aufdrängen.

Eigentlich wäre der Zeitpunkt günstig gewesen am frühen Sonntagmittag. Nur wenige Stunden nach dem in allen Belangen enttäuschenden Auftritt beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen hätten die Akteure einer Mainzer B-Elf im Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden demonstrieren können, dass sie für die Bundesligapartie am Vortag womöglich die bessere Wahl gewesen wären.

Zumindest in dieser Beziehung braucht sich Coach Bo Svensson aber keine weiteren Gedanken zu machen: Nach den 90 Minuten und einer 0:1-Niederlage spricht nichts dafür, dass der Fußballlehrer in Personalfragen generell falsch hingeschaut hätte. Gegen die ebenfalls zweite Garnitur des Drittligisten - das A-Team hatte am Samstag in Ingolstadt gewonnen - war "kein Klassenunterschied zu erkennen", stellte Svensson treffend fest. Die Frage, ob er das enttäuschend finde, beantwortete der Fußballlehrer vielsagend mit einem milden Lächeln.

Von Barkok oder Barreiro hätte Svensson vermutlich mehr erwartet

Immerhin: Unter dem Aspekt, den Reservisten Spielzeit zu verschaffen, habe die Begegnung "ihren Zweck erfüllt", sagt Svensson. So stand Danny da Costa nach seiner langwierigen Schambeinverletzung in der Startelf und zog 60 Minuten durch. Auch die Leistung des Rückkehrers stellte den Trainer dabei ausdrücklich zufrieden. Was freilich längst nicht für jeden galt. In die Einzelkritik ging Svensson bewusst nicht, doch gehört nicht viel Fantasie zu der Annahme, dass er sich insbesondere von Akteuren wie Aymen Barkok oder Leandro Barreiro mehr erwartet hätte. Zum Anheizen des viel beschworenen Konkurrenzkampfs trug die kurzfristig anberaumte Zusatzpartie jedenfalls nichts bei.

Keeper verursacht Strafstoß beim Versuch der Faustabwehr

Keine Pluspunkte konnte auch Keeper Finn Dahmen sammeln, sei es im internen Duell mit Robin Zentner noch im etwaigen Bemühen um einen Last-minute-Wechsel. "Finn fehlt eben die Spielpraxis", bestätigt Svensson, was sich nicht zuletzt in der spielentscheidenden Szene bemerkbar machte: Beim Versuch einer Faustabwehr kam Dahmen im Luftduell gegen John Iredale zu spät und rammte den gegnerischen Stürmer um. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte Ivan Prtajin zum Sieg für die Hessen.

Aufstellung Mainz: Dahmen - da Costa (60. Shabani), Tauer (46. Hack), Lucoqui - Fernandes, Barkok, Barreiro (60. Fulgini), Caci - Burgzorg (46. Burkardt), Lee (46. Bobzien) - Mustapha (76. Pestic)