Daferner fehlt Dresden gegen Schalke

Dynamo Dresdens Topscorer fehlt den Sachsen beim Heimspiel gegen Schalke 04. Der Stürmer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

"Christoph Daferner geht es gut, er hat keine schlimmeren Symptome. Sein gestriger PCR-Test war dann aber positiv", erklärte SGD-Trainer Guerino Capretti auf der Pressekonferenz vor dem 28. Spieltag. Mit Daferner fehlt den Sachsen der Topscorer - 12 Tore schoss der 24-Jährige bereits, ein weiteres legte er vor.

Auch sein Trainer weiß, dass er ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist. Dennoch habe Capretti zwei Ideen im Kopf, die er aber nicht preisgeben werde. "Am Freitag wisst ihr mehr", fuhr der Coach fort. Daferner traf in den letzten beiden Zweitliga-Spielen gegen St. Pauli und in Nürnberg. Mit seinen Toren sicherte er Dresden jeweils einen Punkt.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es aber dennoch: Gegen Schalke wird das Stadion in Dresden erstmals nach zwei Jahren wieder voll sein. 30.000 Fans werden am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet.