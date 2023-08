Cvancaras Premiere: Doppelpack und extreme Nervenstärke

In den entscheidenden Sekunden bewies er außergewöhnlich gute Nerven. Nicht nur deshalb ist Tomas Cvancara (23) einer der Gewinner bei Borussia Mönchengladbachs Torspektakel in Augsburg.

Unterm Strich bleibt nach dem aufsehenerregenden 4:4 der Borussia am ersten Spieltag vor allem diese Erkenntnis: Gladbach hat wieder einen Mittelstürmer. Einen echten.

Cvancara, für 10,5 Millionen Euro vom tschechischen Meister Sparta Prag verpflichtet, ist ein Angreifer nach dem Geschmack von Trainer Seoane. "Er hat die Physis, er kann sich wehren, den schiebt man nicht einfach zur Seite. Außerdem hat er einen gewissen Speed und eine gute Technik."

Cvancara: "Ich vertraue immer auf mich"

Und, kann man hinzufügen, er ist offensichtlich auch belastbar in kritischen Situationen tief in der Nachspielzeit. Jedenfalls schnappte sich der lange Stürmer den Ball und vollendete per Elfmeter unmittelbar vor dem Abpfiff zum 4:4.

"Wenn ich das Gefühl habe, dass es mir gut geht auf dem Platz, dass ich mich gut fühle, dann gehe ich hin und übernehme die Verantwortung", sagte der Stürmer im Gespräch mit dem kicker. "Ich vertraue immer auf mich. Und ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte."

Rundum zufrieden war er nach seiner Bundesliga-Premiere natürlich nicht, denn: "Wir haben vier Tore geschossen, und wenn wir auswärts vier Tore schießen, dann sollten wir auch gewinnen." Mit tollem Abschluss hatte der Stürmer zuvor schon das 2:0 erzielt, übernahm Verantwortung auf dem Platz, bemühte sich lautstark und gestenreich, seine Mitspieler mitzunehmen.

Vorlagengeber Weigl "ist ein Weltklassespieler"

Der Torjäger ist ein Gewinn für die Borussia, das lässt sich nach dem ersten Bundesliga-Einsatz schon sagen. Und er verspricht noch weitere Großtaten. "Ich habe nach dem Pokalspiel schon gesagt, dass ich noch nicht ganz zufrieden bin, und es geht sicher noch mehr", sagt der 23-Jährige, der natürlich auch den Mann lobte, der für sein erstes Bundesligator aufgelegt hatte.

"Julian Weigl sieht das perfekt. Ich finde, er ist ein Weltklassespieler, und ich glaube nicht, dass ich irgendwo anders einen solchen Ball bekommen würde. Er hat das toll gesehen und perfekt aufgelegt."

Robustere Spielweise in der Bundesliga

Ein fast rundum gelungener Einstand also für den Tschechen, der seine Bundesliga-Premiere als ernsthafte Prüfung empfand. "Ich hatte die ganze Zeit mit der Augsburger Abwehr zu kämpfen, und es war extrem schwierig, einen Zweikampf zu gewinnen."

Und in punkto Härte sieht Borussias Angreifer einen gravierenden Unterschied zur tschechischen Liga. "Hier geht es viel härter zu, daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Aber ich fühle mich mit dieser Spielweise wohl, es macht mir nichts aus, in einen Zweikampf zu gehen. Hier ist es härter, aber darauf bin ich vorbereitet."