Cottbus hält Slamar

Dennis Slamar und Energie Cottbus haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2025 geeinigt. Damit wird der 29-jährige Defensivakteur in seine dritte Saison bei den Lausitzern gehen, unabhängig davon, ob Cottbus kommende Saison 3. Liga oder Regionalliga spielt. Trainer Claus-Dieter Wollitz erklärt in einer Meldung: "Es war für beide Seiten von vornherein klar, dass wir weiterhin zusammenarbeiten wollen. Im Trainerteam wissen wir genau, was wir sportlich und menschlich an ihm haben und auch er hat immer wieder betont, dass er sich bei uns in Cottbus sehr wohlfühlt und gerne ein Teil dieser Mannschaft ist."