Cottbus dreht Partie gegen Hansa und atmet auf

Energie Cottbus drohte nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg aus dem Titelrennen zu fliegen - nach dem 3:1-Arbeitssieg gegen den Vorletzten Hansa Rostock II aber sind die Lausitzer wieder auf Kurs. Energie drehte dabei einen Pausenrückstand.

Nach dem blutleeren Auftritt gegen Erfurt (0:2) stellte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Sonntag auf drei Positionen um. Neuzugang Krauß stand ebenso in der Startelf wie Putze und Bretschneider. Pelivan, Hasse und der kurzfristig nach Jena abgewanderte Prokopenko rotierten raus. Auch Aufsteiger Hansa Rostock II, der mit einer 0:2-Niederlage gegen Chemnitz in das Punktspieljahr gestartet war, trat die schwere Auswärtsaufgabe mit neuen Gesichtern an: Mit Wagner und Labenz begannen zwei U-19-Akteure, Kozelnik und Krohn saßen dafür auf der Bank.

Die Heimelf, um Sicherheit bemüht, ließ es offensiv zunächst ruhiger angehen. Der Tabellenvorletzte konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und hatte Glück, als Heike einen Freistoß aus rund 23 Metern an die Querlatte donnerte (8.). Wenig später forderte der Energie-Angreifer nach einem Zweikampf vergeblich Strafstoß (9.) - zwei Weck-Szenen in einer Partie, die gleich einen weiteren Cottbuser Hochkaräter von Krauß sah (11.).

Wollschläger schockt Energie

Doch als die Fans das Team im ersten Heimspiel des Jahres gerade auf Kurs wähnten, bediente der Rostocker Dietze mit einem vertikalen Ball den startenden Winterzugang Wollschläger, der dadurch alleine vor Torhüter Sebald auftauchte und zum für Hansa 1:0 einschob (14.). Cottbus reagierte verärgert, Campulka scheiterte per Kopf (16.), Hofmann per Fuß (27.) - beide Male reagierte Keeper Hagemoser glänzend.

Die Heimelf aber schaffte es nicht, den Druck auch hochzuhalten; immer wieder agierte das Team zu statisch, schlichen sich so unproduktive Phasen ein. Der ballsichere Hansa-Nachwuchs hingegen setzte Konter-Nadelstiche und hatte bei einer Freistoßhereingabe durch Köster (40.) und durch Wollschläger aus spitzem Winkel (45.+2) Chancen auf weitere Treffer. Pronichev versuchte es für Energie nochmals aus der Drehung (44.) - es blieb zur Pause beim 0:1.

Hildebrandt köpft ein, Pronichev staubt ab

Wollitz reagierte in der Pause mit der Einwechslung von Möker und Ndualu, doch die Cottbuser Bemühungen waren zunächst verkrampft und unpräzise. Hansa strahlte mehr Gefahr aus, spielte jedoch aussichtsreiche Gegenstöße nicht gut aus (50.,55.). Dann aber brachte ein Standard Cottbus wieder ins Spiel: Nach einer Ecke kam Hildebrandt aus fünf Metern frei zum Kopfball - 1:1 (60.). Und nur wenig später war das Spiel endgültig gedreht: Hofmann versuchte es aus der Distanz, Hagemoser ließ nach vorne abprallen, wo Pronichev bereit stand und zum 2:1 abstaubte (66.).

Zwar ließen die Cottbuser auch jetzt in vielen Aktionen die Klarheit vermissen, dennoch war die Heimelf nah dran, den Deckel drauf zu machen: Heike fand erst gegen Hagemoser seinen Meister (68.), dann verpasste der Angreifer bei einem Konter den vorletzten Ball (74.). Hansa zeigte zwar leicht verstärktes Engagement nach vorne, blieb in den Mitteln aber begrenzt. So durfte in der Schlussphase nach einer Krauß' Vorlage nochmal Heike ran: Aus elf Metern nahm er Maß und setzte das 3:1 ins lange Eck (80.). Die Schlussminuten verliefen ereignisarm, nur der eingewechselte Heidrich versuchte es für die Heimelf nochmals (90.).

Nach dem ersten Punktspielsieg des Jahres wartet die nächste Aufgabe für Energie schon am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Viktoria Berlin - Cottbus könnte dabei den Rückstand auf die Spitze auf sechs Zähler verkürzen; Hansa empfängt am nächsten Sonntag Chemie Leipzig.