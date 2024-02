Remis gegen Babelsberg: Sezer vergibt späten Jena-Sieg

Der FC Carl Zeiss Jena und der SV Babelsberg 03 teilten sich am späten Samstagnachmittag die Zähler nach intensiven 90 Minuten. Den Thüringer Lucky-Punch verhinderte SVB-Schlussmann Klatte in der Nachspielzeit.

Henning Bürger sah einen Formanstieg gegen Babelsberg gegenüber der 0:3-Pleite seiner Jenaer in Greifswald. IMAGO/Bild13

Jenas Trainer Henning Bürger tauschte im Vergleich zum missglückten Jahresauftakt gegen den Greifswalder FC seine Startelf auf zwei Positionen. Für Krauß, der nach Cottbus wechselte, rückte Zank ins Team, zudem sollte der erst am Deadline-Day verpflichtete Alexander Prokopenko Schau ersetzen und für mehr offensiven Schwung sorgen. Der Neuzugang verletzte sich jedoch beim Aufwärmen. Somit durfte Richter starten.

Der SV Babelsberg 03 gewann seinen Jahrenauftakt in Eilenburg mit 1:0. Dennoch nahm Coach Markus Zschiesche zwei Veränderungen in seiner ersten Elf vor. Rausch kam für Büch, Iraqi für Qela.

Das Hinspiel gewann Babelsberg mit 2:1 und auch im Rückspiel brauchten die Brandenburger einen Erfolg, um im Titelkampf weiter mitzumischen. Der FCC dagegen muss den Blick nach einer verkorksten Hinrunde immer noch nach unten richten.

Kaum Spielfluss, viele Zweikämpfe und Fouls

Es war ein zaghafter Beginn im Ernst-Abbe-Sportfeld. Viele Unterbrechungen durch Fouls prägten den ersten Durchgang, wodurch kaum ein ergiebiger Spielfluss zu Stande kam. Chancen aus dem Spiel heraus waren dementsprechend Mangelware. Die erste Gelegenheit für Jena nach einer Ecke hatte Löder, der den Ball aber nicht entscheidend traf (7.). Auf der anderen Seite testete Frahn Kunz mit einem Distanzschuss, der den FCC-Schlussmann letztlich vor keine Probleme stellte (14.). Ansonsten blieb vieles Stückwerk.

Nach einer halben Stunde wurde Jena dann aber aktiver, hatte durch Gipson die Riesenchance zur Führung, der nach einem gekonnten Steckpass von Löder alleine vor dem Babelsberg Tor auftauchte. Klatte verkürzte aber stark, machte sich breit und hielt das 0:0. Gipson und Löder waren die beiden auffälligsten Spieler bei den Gastgebern. Letzterer zeichnete dann auch für die Führung verantwortlich. Der 23-Jährige marschierte durch die Babelsberger Hälfte, wurde nicht energisch genug attackiert. Sein Schuss aus 20 Metern halbrechter Position schlug mit etwas Glück mithilfe des Pfostens und Klattes Rücken im Tor ein zur dann auch verdienten Pausenführung (41.).

Babelsberg kommt stärker aus der Kabine

Durchgang zwei begann umkämpft und mit einem Babelsberger Torschrei. Steinborn wurde jedoch zurückgepfiffen - der Angreifer stand deutlich im Abseits (53.). 120 Sekunden später lag der Ball erneut im Jenaer Tor. Diesmal zählte der Ausgleichstreffer. Der erste sauber zu Ende gespielte Angriff der Gäste landete bei Steinborn. Der war in die Gasse gestartet und legte quer für Frahn, der nur noch den Schlappen hinhalten musste (55.).

Statistik

Babelsberg hatte bis dato im zweiten Abschnitt Vorteile, lief aber in einen Konter der Gastgeber, den Sezer aus ungünstigem Winkel aber nur ans Außennetz setzte (63.). Dann wieder Babelsberg: Pollasch prüfte Kunz aus der Distanz, der konnte den strammen Abschluss zur Seite abwehren (72.). Das Ergebnis war nun völlig offen. Beide hofften auf den Lucky-Punch, für den Babelsberg jedoch etwas mehr tat. Frahn hatte nach 80 Minuten den Doppelpack auf dem Kopf, setzte sich nach einer Flanke energisch im Luftduell gegen zwei Gegenspieler durch, zielte aber neben das Tor. Generell stießen beide aber bis zum Abpfiff nur selten in gefährliche Räume vor. Treffer sollten keine mehr fallen, auch weil Klatte in der Nachspielzeit nach einer Ecke sensationell gegen Sezer parierte. Es blieb beim Remis, das beim Blick auf die Tabelle weder Jena noch Babelsberg weiterhilft.

Für den FCC geht es am kommenden Freitagabend weiter. Dann wartet auf die Bürger-Elf die wichtige Auswärtsbegegnung bei Abstiegskonkurrent Lok Leipzig. Die Nulldreier sind bereits am Mittwoch im Einsatz. In Meuselwitz wird nachgeholt. Samstags wartet dann der Topspiel-Kracher zuhause gegen den Tabellenführer aus Greifswald auf die Potsdamer.