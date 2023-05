Später Stich des BFC Dynamo: Duncans Hacken-Tor kostet Energie Cottbus zwei Punkte

Lange Zeit sah der FC Energie Cottbus am Dienstag nach dem Treffer von Jonas Hofmann wie der Sieger gegen den BFC Dynamo aus, ehe ein Hacken-Tor von Dominic Duncan den Lausitzern zwei Punkte kostete. Für die Tabellenführung reichte das trotzdem. Vor dem Spiel fielen die Gästefans unrühmlich auf.

Der FC Energie Cottbus gewann sein bis dahin letztes Ligaspiel in Greifswald mit 2:1. Trainer Claus-Dieter Wollitz stellte am Dienstag Bethke für Sebald ins Tor und beorderte darüber hinaus Kujovic für den angeschlagenen Hildebrandt in die Startformation. Sein Kollege Heiner Backhaus blickte mit dem BFC Dynamo auf einen 2:1-Heimdreier gegen Cottbus-Konkurrent Rot-Weiß Erfurt zurück und schickte in der Lausitz die gleiche Aufstellung ins Rennen.

Die Stimmung war auf den Rängen schon vor dem Spiel knisternd, leider auch auf unschöne Art und Weise, wie man aufgrund der Vorkommnisse im Vorfeld befürchten musste. Kurz nach Anpfiff flogen dann auch gleich aus dem Gästeblock erste Raketen in den Innenraum. Schiedsrichter Alexander Sather, der regelmäßig in der 2. Bundesliga pfeift, versuchte Ruhe auszustrahlen und unterbrach die Partie kurz, bis wieder etwas Ruhe eingekehrt war.

Sportlich legten die Berliner engagiert los. In der 4. Minute segelte eine Flanke in den Cottbuser Strafraum, wo ein FCE-Spieler fast ein Eigentor fabrizierte. Sechs Zeigerumdrehungen später wurde Euschen steil geschickt und verfehlte den langen Pfosten mit seinem Flachschuss nur um Zentimeter.

Die anfänglich gereizte Stimmung übertrug sich auch auf den Rasen beziehungsweise die Bänke: Wollitz sah in der 11. Minute nach einem Zweikampf an der Seitenlinie, bei dem der heimische Coach ein Foul an einem seiner Spieler gesehen haben wollte, die Gelbe Karte wegen Reklamierens. Seine Mannschaft hatte indes große Probleme, offensive Akzente zu setzen.

Cottbus versuchte im Verlauf der ersten Halbzeit immer wieder über rechts und dort vor allem über Hasse anzuschieben. Doch die Hereingaben in den Strafraum klärte die Berliner Abwehr geschickt. In der 32. Minute probierte es Hasse vom rechten Strafraumeck, doch BFC-Torwart Sommer packte sicher zu.

Das war aber eine kleine Initialzündung, zumindest wurden die Hausherren etwas gefährlicher. Erst köpfte Kujovic nach einer Borgmann-Flanke knapp vorbei, dann legte Thiele im Strafraum quer und Wähling verpasste nur um einen Schritt.

Kurz vor der Pause tauchte auf der Gegenseite Suljic nach einem präzisen Steckpass von Euschen vor Bethke auf, doch der BFC-Angreifer wurde gerade noch gestört und kam aus dem Tritt. So blieb es beim 0:0 zur Pause. Positiv: Nach der anfänglichen Hektik im und vor dem Gästeblock ging es im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs auf den Rängen ohne irgendwelche Störungen weiter.

Hainke kommt für Sommer

Zur zweiten Halbzeit kam Berlin mit neuem Torwart, Hainke ersetzte den angeschlagenen Sommer, den es vermutlich an der Wade zwickte. Für den 18-Jährigen war es übrigens sein erstes Regionalliga-Spiel.

Mehr zur REgionalliga Nordost Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Energie hatte zu Beginn des zweiten Durchgangs optische Vorteile, Großchancen blieben zunächst Fehlanzeige. Bis zur 64. Minute, da gewann Wähling am Berliner Strafraum ein Kopfballduell, der Ball fiel Hofmann vor die Füße, der von der Strafraumgrenze abzog und traf. Hainke hätte diesen eigentlich zu zentral angesetzten Schuss aber halten müssen.

Auch nach der Führung spielte Cottbus nach vorne. Von den Gästen war offensiv nun so gut wie nichts zu sehen. In der 78. Minute hatte Hottmann das 2:0 auf dem Fuß, doch nach starkem Pass von Wähling scheiterte der Energie-Angreifer an Hainke, der beherzt rauskam und lange stehen blieb. Letztendlich klärte der 18-Jährige mit dem Kopf.

Lange Zeit harmlose Gäste standen in der 82. Minute dicht vor dem Ausgleich. Nach einem weiten Ball in den Strafraum hatte Euschen schon Bethke überwunden, doch erst rettete Hasse auf der Linie, Euschens Nachschuss blockte Eisenhuth, ebenfalls auf der Linie. Drei Zeigerumdrehungen später war es dann passiert: Nach einem Eckball prallte der Ball im Gewühl zu Duncan, der die Kugel mit der Hacke ins Eck bugsierte.

Dieser Hacken-Treffer hatte beim FCE offenbar Wirkung hinterlassen, in den letzten Minuten drückten auf einmal die Berliner, doch ohne Ertrag. Es blieb beim 1:1. Auch wenn sich Cottbus sicher mehr erhofft hatte, mit dem Punktgewinn erobert der ehemalige Bundesligist die Tabellenführung zurück.

Cottbus hat am kommenden Wochenende eine Pflichtaufgabe vor der Brust, es geht zu Abstiegskandidat Germania Halberstadt. Der BFC darf wieder zu Hause ran, ebenfalls am Sonntag, diesmal gegen die BSG Chemie Leipzig.